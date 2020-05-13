更激进！特斯拉计划全面重开内华达州的超级工厂

5月13日消息，据国外媒体报道，内部电子邮件显示，特斯拉将全面重开位于内华达州的超级工厂，而希望继续呆在家中的员工需要请无薪休假。

据悉，内华达州超级工厂生产特斯拉电动汽车电池、储能产品以及Model 3零部件。内华达州超级工厂全面重新开业是一项更为激进的举措。此前特斯拉表示，疫情期间工厂只会恢复“有限运营”。

特斯拉以及内华达州超级工厂所在地斯托里县一位官员均没有回复置评请求。

马斯克周一发推文后不久，特斯拉北美人力资源主管瓦莱丽·沃克曼(Valerie Workman)就给内华达州超级工厂工人发了一封电子邮件，标题是：“休假结束了，我们又开始生产了！”

她在邮件中写道:“我们很高兴你能回来工作，我们已经实施了非常详细的计划，在返岗时保障你的安全。”电子邮件显示，她提到的计划包括为员工班车配备未指明的个人防护装备。她还说，特斯拉正在增加前往工厂的班车数量，并减少搭乘人数。

员工被告知，经理或特斯拉代表会在24小时内联系他们，并给出返岗的具体日期，“在大多数情况下，你的职位、主管、职责、薪酬和工作时间都和以前一样。”

沃克曼还告知员工，如果他们“觉得上班不舒服”，可以待在家里无薪休假。但她解释说，呆在家中的工人可能不再有资格领取失业救济金。

上周末，特斯拉发布了有关保护加州弗里蒙特工厂工人的详细计划。

一些已经返回加州工厂的工人描述了该计划的实施情况。一名工人说周一上班时特斯拉的确提供了织物口罩，但“小得遮不住鼻子嘴巴和下巴”。公司“提供了手套,但没有要求员工戴”，而“提到的社交距离从未执行。”

三名员工还表示，生产过程中不可能保持社交距离。这些员工说，特斯拉会在员工到达工厂时检测体温，错开了他们的换班时间和休息时间。