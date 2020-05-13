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三星 8K QLED 电视支持 AV1 硬件解码，流畅播放 8K YouTube 视频

2020/5/13 16:27:16来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月13日消息 三星今年早些时候在CES 2020上宣布全新8K QLED电视产品线，它们具有Infinity无边框大屏幕设计，基于AI的8K升频，全阵列本地调光和基于AI的3D音频，这也是世界上第一款8K电视支持Wi-Fi 6，并且是第一个具有AV1硬件解码功能的设备。

Google使用AV1编解码器对YouTube上的8K视频进行解码和编码，这意味着三星最新的8K QLED电视可以轻松地在YouTube上播放8K视频。AV1是由AOMedia（开放媒体联盟）开发的免版税编解码器非营利性团体。三星，亚马逊，苹果，ARM，思科，Facebook，谷歌，IBM，英特尔，微软，Mozilla，Netflix，Nvidia和腾讯都是非营利性组织的一部分。

IT之家获悉，YouTube是第一个专门将AV1编解码器用于8K视频的视频流平台。LG的某些电视也支持AV1编解码器，TCL表示它将在今年晚些时候开始使用Android TV 10软件在其电视上支持AV1编解码器。尽管有多个提供8K视频播放的编解码器，但AV1似乎是最重要的编解码器，因为它得到了几乎所有流行的消费类技术品牌和视频流服务的支持。

三星的新款8K电视也是首批获得8KA（8K协会）认证的电视，还具有Quantum HDR 24x，HDR10+，自适应亮度，超广角视角和AMD FreeSync。简约安装，无缝隙壁挂设计和隐形连接8K电视的其他功能，包括AirPlay 2，Alexa，Bixby，Google Assistant，HomeKit和SmartThings。

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关键词：三星电视8K

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