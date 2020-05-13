Facebook 上每天有 180 多万人在假装蚂蚁，到底有什么魔力

「我要是只猫就好了」——相信每个人看到猫在懒洋洋地晒太阳的时候都会萌生出这个想法，毕竟它们整天除了吃就是睡，剩下的时间只要卖萌就好。

如果你能选择自己的物种，想在来世成为哪种动物呢？在日剧《世界奇妙物语》中的《来世不动产》一集中，他们给出了一个最受欢迎的选项——熊猫。作为被捧在手掌心上的中国国宝，大家都想做熊猫好像并不意外。

图片来自豆瓣

但让人没想到的是，最近在 Facebook 上有 180 多万人每天在假装自己是蚂蚁，这个数字从三月以来激增了十几倍。

为了一探究竟，我决定深入这个小组内部，看看成为一只蚂蚁到底有什么魔力能让这么多人都着迷。

进组之前需要回答几个问题，问题中只有前两个算是稍微有些难度。第一个问题可以从小组说明里「We worship The Queen」得出答案，再加上只有「Our Queen」在其他的「ANT」里独树一帜，用排除法也能知道选它。

第二个问题虽然并没有提前做功课，但还是凭借高中时期悟到的第一要义「揣摩出题人的意图」——问了看没看，那可不能露怯，肯定是看了——毫不犹豫地选择了「Yes」。

做完作为送分题的第三题和形同虚设的「同意小组规则」，提交后立刻就收到了获批加入的提醒（这可比某些豆瓣小组好进多了），开始踏上成为蚂蚁的征程。

进入小组之后看到的第一个帖子就是管理员十分激动地分享了一篇文章——蚁友们好！咱们上 NBC 了（这可是 NBC 啊！我的天！）！速看！接连三个感叹号的语气堪比村长在全村用大喇叭告知村民，咱们村上新闻联播了！

好了好了，知道咱们蚁多势众家大业大了，看看我的蚁友们平时都在忙些什么。

民以食为天，蚂蚁首要大事当然也是外出觅食。比如这位蚁友就找到了一盒鲜艳的冰淇淋，邀请大家来和自己一起「MUNCH」（大声咀嚼）再带一些给蚁后，果然是蚁后即正义。

评论区的蚁友们也不客气地大快朵颐起来，化身美食家云吃冰淇淋评价起来——太冰了、草莓味（为啥我觉得是西瓜味呢）、好吃！那位说抬回去给蚁后的，我看好你哟~

找完食物，饮用水也不能少，感谢这位以来就帮大家寻找水源的蚁友！

大家纷纷在评论区花式喝水——S L U R P（嘟嘟地喝）、S I P（抿）、G U L P（咽）…… 真的学了好多单词呢……

作为动物世界赫赫有名的建筑师，建造蚁穴当然也是蚁友们日常的重中之重，这位心系天下的蚁友就搬来了树叶准备开疆破土。

评论区里大家也是干劲十足——造、搬、为了蚁后冲啊！

「蚁际关系」在这里一样不少，但是从蚂蚁的视角来看，一切都自带诙谐的滤镜了。除了其他生物的威胁，还有蚁友在线求助——感觉我爸在密谋些什么，我该咋办？？？在线等，挺急的。

蚁友们在评论区心急如焚出谋划策——举报、咬他、下毒！当然最多的建议还是👇

看来看去大家找的食物也只有面包甜甜圈什么的，感觉蚁友们的食物太过单调，想发帖带来中国美食辣条的我，还是没能成功。

在小组断断续续逛了一天之后，我渐渐被这里的氛围感染了。没有争吵、没有社交网络上的戾气、没有新冠相关信息……一切能引起焦虑的事物在这里都不复存在，我们只是普普通通的蚂蚁，做着一只蚂蚁该做的事。这对于新冠隔离期间的人们来说，简直是一个世外桃源，无论你扮演什么其实都无所谓了，在 Facebook 上的 70 多个角色扮演小组里，你总能找到自己的位置。