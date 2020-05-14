最冷清的应用商店？为何Win10商店无人问津

无论是iOS还是Android，系统内置的应用商店都门庭若市。然而在Win10上，情况却截然不同——Win10自带的应用商店门可罗雀，时至今日，绝大部分用户在Win10中安装软件的主流方式，依然是自行下载软件安装，Win10商店似乎已然是一个鸡肋般的存在。

Win10商店依然冷冷清清

而当你翻开Win10商店，不难发现为何大家都这么干。Win10商店至今仍未算得上品类丰富，在其上发布的依然是比较小型的软件应用，这和Win10作为承载人们大规模生产力、娱乐需求的OS这一定位格格不入。更令人惋惜的是，很多在Win10商店发布的高质量的UWP软件，已经久未更新，Win10商店从未有起色，却已经俨然一副垂垂老矣之姿。

为什么会变成这样子呢？第一次有了适配多平台的Win10系统，第一次有了微软亲力亲为的应用商店，两项服务合并在一起，本该带来更好的用户体验，如梦似幻的移动互联网近在眼前……可是，为什么会变成这样子呢？

今天，就来谈谈为何Win10商店会沦落到门庭冷清的地步吧。

移动平台溃败：Win10商店不再是必需

Win10商店主要提供的是UWP应用，而UWP应用的一大卖点，就是跨平台。但是人们使用WIn10，是否真的有跨平台的需求？随着微软在移动市场的溃败，答案恐怕是否定的。

按照微软的规划，WP/Win10M移动平台和Win10桌面平台能够借助UWP应用，建立互联互通的生态。一个UWP APP，能够同时兼容移动和桌面环境，而UWP应用只在Win10商店发行，Win10商店相当于微软生态的桥梁，重要性不言而喻。

移动平台上的溃败，令UWP应用和Win商店失去了一大根基

然而，由于种种原因，微软在移动市场一败涂地，WP/Win10M成为了历史名词。既然不再需要服务移动平台，那么UWP应用乃至Win10商店的存在意义，就淡泊了许多。

Win10商店和UWP生态的局限

既然没有了移动平台的开发需求，那么UWP应用就必须有其他优势，才能促使人们转向UWP应用开发——Windows 10并不像iOS那样，限定软件应用只能从商店获取，开发者们凭什么就必须让软件上架Win10商店，而不自行发布呢？难道把软件做成UWP，真的能脱胎换骨么？

和传统的Win32软件相比，UWP应用的确有很多不同，例如对触控有更好的支持、UI更美观、可以适配更多DPI等等。然而，对于现在的Windows生态来说，UWP带来的更多是种种不便，挑战着开发者以及用户的固有习惯。

·API限制

和传统的软件不同，UWP应用有着更多API方面的限制，例如需要在App Container中以沙盒的形式运行，难以获取很多常见的系统权限，不少功能受到限制。例如用UWP开发的网络工具，可能就会无法调用系统代理；又例如将UWP应用最小化，它有可能被系统自动杀掉相应进程，这和传统Windows软件可靠、开放等特性大相径庭。

UWP应用受限较多

与此同时，UWP开发所使用的API也尚未稳定下来，其开发框架仍在迭代。Windows一大优点在于兼容性，无论使用新老开发工具，所编写的程序都能在最新的Win10中跑起来，这令很多开发者至今仍使用旧版本的开发工具，以同时兼容Win7、Win10等多个版本的系统，大家并没有太多动力为了UWP就把开发工具时时保持在最新。

·用户体验不完善

UWP应用的体验和传统软件也有所不同，这令很多用户不想使用某个软件的UWP版本。例如，用户很难找到UWP应用的安装目录，想要复制修改个什么文件都很麻烦；又例如上面提到的沙盒机制，这会导致APP很多功能受限，上文提到的代理设置问题是一个，还有桌面歌词、多窗口等功能也难以实现。

例如UWP版的QQ功能就远弱于普通版

不难发现，同样的软件，在Win10商店上架的UWP版，功能往往会弱于普通版，例如QQ、微信、网易云音乐莫不如此。用户更偏爱传统版，这令开发者们又少了一个转向UWP开发的理由。

·商业利益冲突

将软件制作成为UWP版在Win10商店中发布，意味着收益也被限定微软的体系之内。Win10商店支持一手交钱一手交货，也支持内购，但这对于开发者来说，是远远不够的。

目前很多免费软件都采取了利用推广盈利的运营方案，说大白话就是，通过贴条广告、弹窗广告等，套现自身的流量。而在Win10商店中上架的软件，由于审核和API的限制，无法做到这些，因此和开发者存在这部分的商业利益冲突。

其实Win10商店不仅仅能发布UWP应用，也可以容纳传统软件转制过来的软件。但转制软件在Win10商店中，依然存在比自行发布软件更多的限制，因此Win10商店并不受开发者的青睐。

总结

简而言之，Win10商店之所以没法做到像App Store那样兴旺红火，是多方面原因共同造成的。Win10自由的开发环境，令开发者无需拘泥于应用商店和UWP的局限；而微软在移动平台的折戟沉沙，令Win10商店话语权旁落；加之UWP的框架尚未成熟、用户体验尚未完善，Win10商店人气低落也就在情理之中了。



Win10商店要变得兴旺，需要UWP应用和配套生态对比传统Win32软件有着压倒性的优势。微软仍在开发更多形态的硬件，UWP应用和Win10商店在未来是否有翻身之日？我们拭目以待吧。