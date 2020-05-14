美股两连跌，拼多多B站逆市上涨，均创造历史新高

5月14日消息，据外媒报道，美国时间周三，美股收盘再次全线走低，在美国重新开放经济的前景不明，以及市场估值令人担忧之际，美联储主席发表了悲观言论。

道琼斯指数收盘于23247.97点，下跌516.81点，跌幅2.17%，创下自今年5月1日以来的最大单日跌幅；标准普尔500指数收盘于2820.00点，下跌1.75%；纳斯达克指数收盘于8863.17点，下跌1.55%。以科技股为主的纳斯达克指数在今日下跌后，2020年的涨幅也回到了负值区间。

在美国股市周三交易中，科技龙头股多数下跌，苹果股价收于307.65美元，下跌了1.21%；谷歌母公司Alphabet股价收于1349.33美元，下跌了1.92%；亚马逊收于2367.92美元，上涨了0.47%；微软收于179.75美元，下跌了1.51%；Facebook收于205.10美元，下跌了2.38%；甲骨文收于51.65美元，下跌了1.19%；IBM收于115.73美元，下跌了3.77%；奈飞（Netflix）收于438.27美元，上涨了1.49%；特斯拉收于790.96美元，下跌了2.28%；优步（Uber）涨1.91%；Lyft跌3.93%。

美股中的芯片龙头股普遍下跌，英特尔收于57.74美元，下跌了1.11%；英伟达收于311.20美元，下跌了0.29%；德州仪器收于109.07美元，下跌了2.35%；博通收于263.15美元，下跌了1.97%；高通收于78.00美元，下跌了0.54%；AMD收于52.18美元，下跌了2.94%；美光科技跌4.73%；应用材料公司跌1.61%。

拼多多股价周三收盘于59.83美元，再创历史新高，市值达到716.54亿美元；京东收盘于47.81美元，上涨了1.66%，市值702.15亿美元，其历史最高股价是2008年1月的50.68美元，目前距离此也只一步之遥。

哔哩哔哩收于30.68美元，上涨了4.92%，盘中股价创出历史新高，总市值超百亿美元。

其他中概股涨跌不一，网易收于370.97美元，上涨了2.86%；阿里巴巴收于199.46美元，下跌了0.42%；好未来收于54.39美元，上涨了0.41%；爱奇艺收于17.36美元，下跌了2.47%；跟谁学收于38.32美元，上涨了0.24%；微博收于35.03美元，下跌了2.88%；新浪跌1.72%；搜狐跌4.76%；搜狗跌0.57%；携程跌3.24%；前程无忧跌4.83%；汽车之家跌4.09%；58同城跌0.16%，蔚来跌4.97%，金山云跌1.31%。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，需要采取更多措施来支持经济。

他说：“虽然经济反应一向及时且幅度适当，但鉴于未来的道路高度不确定性且面临重大下行风险，这可能不是最后的篇章。”鲍威尔补充说，但一旦新冠疫情得到控制，经济应该会出现实质性的复苏。

在鲍威尔发表上述言论之前，美国劳工部上周报告称，美国4月份的就业人数减少了创纪录的2050万人。与此同时，美国一些州开始重新开放经济，让专家们担心可能会出现第二波新冠病毒感染病例。

市场研究公司Earnings Scout的首席执行官尼克·里奇9Nick Raich0在一份报告中写道；“一切都取决于接下来的几个月，以及企业如何成功地重新开业。世界上所有的刺激措施都无法抵消企业在较长时间内关门的影响。”

亿万富翁投资者大卫·泰珀（DavidTepper）周三表示，目前的美国股市是他生平所见过的第二高被高估的市场，仅次于1999年。