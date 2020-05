华为否认提交给 Linux 内核的补丁 HKSP 来自官方

上周有华为工程师为 Linux 内核提交了一个内核强化补丁 HKSP(Huawei Kernel Self Protection,华为内核自我防护),不过在代码检查后,该补丁被发现存在安全漏洞。

The patch itself is riddled with bugs and weaknesses and generally lacks any kind of threat model。

该补丁自身存在 bug 与漏洞,并且没有任何威胁模型。

披露补丁存在问题的开发团队 grsecurity 在原帖中指出补丁 GitHub 仓库作者标记为来自华为,并且该补丁直接冠名“华为”,不过保留了意见:目前尚不清楚发布的补丁集是否是华为的正式版本,或者该代码是否已经在任何华为设备上发布。

本来是一件极小的事,但是当前中美贸易摩擦的背景之下,此前华为也已经被指责在提供的设备中安装后门,grsecurity 的帖子不免让人联想。很快,根据 ZDNet 的消息,华为已经在周一的一份声明中表示,尽管该项目的名称中使用了“华为”,并且该项目是由其一名顶级安全工程师开发的,但华为并未正式参与 HKSP 项目。

华为同时也表示,该项目代码从未在任何正式的华为产品中实际使用过:“这只是个人用于与开源社区 Openwall 进行技术讨论的演示代码。”

项目作者也在仓库中添加了说明:此项目是我业余时间的研究工作,hksp 是我自己提供的,与华为公司无关,没有华为产品使用这些代码。