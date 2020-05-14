纠纷解决！特斯拉和加州政府达成协议，下周一全面复工

北京时间5月14日早间消息，据外媒报道，加州官员表示，特斯拉与加州官员已解决了双方在特斯拉重启其位于美国的唯一一家装配厂的安全程序问题上的冲突，双方达成协议允许特斯拉于下周一恢复生产。

在特斯拉首席执行官马斯克宣称要违抗政府命令、即使政府禁止也要于周一开工之后，加州表示，特斯拉可以在下周之前采取进一步措施。周二，马斯克也获得了总统特朗普的支持。

阿拉米达（Alameda）县政府在推特上说，在与特斯拉谈判后，县政府同意特斯拉可以采取措施为下周复工做准备。

周三特斯拉并未立即对此置评，但几乎就在县政府在推特发文的同时，马斯克在推特上写道：“生活还是要过的。”

特斯拉在美国唯一的电动车装配厂位于加州的弗里蒙特市（Fremont）阿拉米达县。

阿拉米达县表示将与弗里蒙特市警察共同核实特斯拉在全面复工时遵守保持社交距离规定，且同意为员工实施卫生安全措施。

周一，马斯克违抗政府禁工令，表示工厂要恢复生产，如果有人被逮捕，那应该就是他。

周二，马斯克获得总统特朗普的支持。“加州应该让特斯拉和马斯卡重启工厂，就是现在。这件事可以做的又快又安全！”特朗普在推特上写道。白宫并未对此置评。

加州司法部长哈维·贝西拉（Xavier Becerra）对美国全国广播公司财经频道（CNBC）说，“特斯拉与县政府在进行对话，但是从整个州层面来看，如果我们发现任何人违反州长发布的命令，我们做好准备强制执行。”

周二，特斯拉弗里蒙特市阿拉米达县工厂的员工停车场停满了车辆，卡车往返穿梭于工厂内外。

特斯拉起诉了县政府，挑战县政府的禁工令决策。

一位县卫生官员周五表示，县政府之前要求包括特斯拉在内的所有生产企业延缓恢复生产至少一周时间，以便监测传染率和住院率。

特斯拉周六发布计划措施，将确保返回工厂上班的员工安全。

这些措施包括体温监测、安装分界线隔开工作区、为员工提供保护设备。这些措施与通用、福特和菲亚特克莱斯勒的措施相似。

特朗普急于恢复美国经济，让美国人重返工作岗位。

周末时，马斯克威胁称要搬离加州前往德州或内华达。他的举动引起了各州之间对工作岗位的竞争，也点燃了各州迎合讨好这个亿万富翁高管的冲动。

马斯克与地方政府的斗争吸引了那些兜售场地开工厂或办公地点的人，以及那些极其渴望增加本地就业岗位的官员。

自从特拉斯与阿拉米达县争执开始就吸引了全国的关注，来自德克萨斯、内华达、佐治亚、犹他州和俄克拉荷马的官员一直在游说马斯克考虑他们。

据特斯拉介绍，弗里蒙特市工厂雇佣了超过1万名工人。