乐视生态发布声明：贾跃亭早已不实际控制乐视网

IT之家5月14日消息 今日上午，乐视生态就“乐视网在业绩说明会的相关言论”发布声明称，贾跃亭早已不实际控制乐视网。截止目前，真正实际控制乐视网的系现任董事、监事、高管。

乐视生态表示，贾跃亭自2017年7月辞去乐视网董事长一职起便不再担任乐视网任何职务，后续随着前期他提名或委派的董事、监事、高管的离任后，也再未提名或委派人员；之后贾跃亭未再对乐视网的经营管理（包括但不限于公章管理、财务管理等）有过任何决策或者指示，已不再实际控制乐视网。

IT之家了解到，乐视生态还指出，自2017年9月以来，贾跃亭委托乐视控股债务处理小组与乐视网时任管理层多次沟通，并先后达成以及实施了关联债务偿还方案。

以下为乐视生态声明全文：

近日，我们关注到，在2020年5月12日乐视网2019年度业绩说明会上，乐视网董事长刘延峰及其公司相关管理人员在对外公开发表的内容和言论中，存在严重的不实言论和误导性信息，不但对贾跃亭先生个人名誉造成巨大的负面影响，而且在误导投资者。

在此，我们声明如下：

一、乐视网董事长刘延峰称，截止2020年5月8日，贾跃亭先生目前仍是公司的实际控制人。

事实上，贾跃亭先生早已不实际控制乐视网。贾跃亭先生自2017年7月辞去乐视网董事长一职起便不再担任乐视网任何职务，后续随着前期他提名或委派的董事、监事、高管的离任后，也再未提名或委派人员；之后贾跃亭先生未再对乐视网的经营管理（包括但不限于公章管理、财务管理等）有过任何决策或者指示，已不再实际控制乐视网。截止目前，真正实际控制乐视网的系现任董事、监事、高管。

二、乐视网董事武宝雨称，自2018年至今，乐视网与大股东及关联方债务处理没有任何进展。

此描述与事实严重不符，也与乐视网已经披露的信息不符。自2017年9月以来，贾跃亭先生委托乐视控股债务处理小组与乐视网时任管理层多次沟通，并先后达成以及实施了关联债务偿还方案。具体详见乐视网2018年8月21日发布的《300104 乐视网 关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》，《300104 乐视网关于关联方公司以资抵债暨关联交易的公告》。

三、乐视网董事长刘延峰称，乐视网公司债务中贾跃亭担保的金额约90亿元，并称贾跃亭先生此次的个人债务重组计划中并不包括乐视体育、乐视云担保案中的90亿元。

虽然根据目前法律规定，贾跃亭先生的债权人确实不包括乐视网。但贾跃亭先生从未回避他以及关联方乐视控股体系与乐视网共同保证、连带债务、关联欠款等相关债务问题，信守尽责到底的承诺。因此，破产重组方案针对上述包含解决乐视网关联欠款在内的问题做了考虑和安排。

在此，我们特别说明并澄清两点：1、乐视网公司债务中贾跃亭先生担保的金额约30亿元；2、贾跃亭先生此次的个人债务重组计划中已经包含了乐视云担保案的债务以及乐视鑫根并购基金的连带债务。

关于乐视网董事长刘延峰及其公司相关负责人发布的不实信息和误导性言论，我们要求其尽快面对大众及监管部门澄清事实。

乐视控股

2020年5月14日

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