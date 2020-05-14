（视频）谷歌 Pixel 4a 完全曝光：售价对标苹果 iPhone SE 2

谷歌在去年首次尝试推出中端机型 Pixel 3a 并尝到甜头后，Pixel 4a 也已经准备好在 6 月份发布了。但对于不重视保密的谷歌而言，这款新产品的外观及参数在数月前已经有一些泄露。此前已经确定，Pixel 4a 拥有一块 5.8 英寸 OLED 挖孔屏，并采用骁龙 730 处理器和 6+128GB 存储组合，相对前代 Pixel 3a 的骁龙 665 处理器+ 4GB RAM 无疑会有更佳性能表现。

昨天，一位西班牙数码 YouTuber 发布视频，直接上手了预生产版本 Google Pixel 4a 并对其进行了跑分和续航测试，在视频中可以清晰看见这款产品的外观和性能表现。这款手机安兔兔跑分 268973 分，PCMark 8687分，Geekbench 单核多核分别是 548 和 1628 分，符合骁龙 730 的水平。

至于这款手机的续航表现，他在跑分、观看视频和游戏之后，电量剩下 8 %，并估计续航时间约 6 个小时；如果仅进行日常社交软件使用，续航时间会多出近两个小时。考虑到这是一台拥有 3080mAh 电量的手机，这样的表现差强人意。但他也表示，预生产版本机器的表现比正式版本可能要差一些。

苹果在上个月发布了新 iPhone SE 2手机，而谷歌的 Pixel 4a 则是 Android 阵营中端机型的标杆产品。预计它的售价同样是 399 美元起步。

从视频里可以看出，系统 UI 和各类软件还没有对 Pixel 4a 的挖孔屏进行适配，但此前谷歌高管曝光的机器则对系统 UI 进行了适配，原因或许为这款产品是预生产版本。