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AI也能作曲！OpenAI神经网络能生成任何流派音乐

2020/5/14 14:16:39来源：网易科技作者：小小责编：懒猫评论：

5月14日，据外媒报道，人工智能（AI）技术生成的音乐会给人以非常奇妙的体验，这其中有两个原因：第一，这是个非常吸引人的全新领域；第二，我们真的不知道它会走向何方。然而，AI技术实际上在音乐和商业上的应用都很有趣。

由诸多硅谷大亨联合建立的AI非营利组织OpenAI，通过平克·弗洛伊德(Pink Floyd)、埃拉·菲茨杰拉德(Ella Fitzgerald)、2Pac等风格的歌曲创作，揭示了AI在音乐领域的全新应用，结果令人惊叹。只是，有时候这些曲目听起来很像许多流行音乐的醉酒卡拉OK版本。

OpenAI最近刚刚发布了音乐生成系统Jukebox，并在博客文章和论文中详细介绍了该系统。该组织网站上称，Jukebox是个神经网络系统，可以生成各种流派和艺术家风格的原始音频

OpenAI还发布了Jukebox背后的代码，以及一个用于探索生成音乐示例的工具。该组织承诺提供12分钟的阅读时间和10天的收听时间。这是一笔不错的交易。

Jukebox背后的科学非常有趣。为了实现上述目标，研究人员使用原始音频来训练模型，作为回报，模型也会生成原始音频。为了让该系统发挥作用，研究人员首先使用卷积神经网络对原始音频进行编码和压缩。

在那之后，他们使用所谓的变压器来生成新的压缩音频，然后对其进行上采样，将其转换回原始音频。通过这样的做法，神经网络会生成以前不存在的新歌曲。

通过流派、艺术家和歌词作为输入，Jukebox能够输出从零开始创作的新音乐样本。举例来说，如果你选择了经典曲目《Never Gonna Give You Up》，Jukebox就会试图不断地生成更多类似风格的歌曲。

通过Jukebox Sample Explorer，我们可以浏览来自众多艺术家的近8000首生成的曲目，这其中包括器乐和歌词。如果有人已经听厌了自己最喜欢的艺术家的所有歌曲，这对我们来说可能是一座新的“金矿”。

OpenAI团队继续致力于根据不同类型的启动信息，如MIDI文件和STEM文件来生成音频样本。通过这种方式，他们认为自己将能够让音乐家对未来几代人有更大影响力。这可能是一次会永远改变音乐文化的尝试。 

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关键词：AI

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