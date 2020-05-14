《光环 2 ：周年纪念版》高清重制登陆 PC 平台，Steam 售价 37 元

IT之家5月14日消息 《光环 2：周年版》成为《光环：士官长合集》最新登陆 PC 的游戏。针对 PC 进行优化后，玩家现在能体验到《光环 2》高清重制版本。现在已经登陆Steam平台和Windows 10商店。其中Steam售价37元。如果你拥有Xbox Game Pass订阅，可以免费玩。

IT之家获悉，该内容需要在 Steam 拥有基础游戏 Halo: The Master Chief Collection 才能运行。不支持简体中文。

在环带被毁灭之后，人类获得了短暂的胜利。急于复仇的星盟对地球发动了突袭，却发现其准备远不足以击败联合国太空作战指挥部的家园守护舰队，被迫逃离到跃迁空间里。士官长在追捕狂热的敌人时，发现了另一个环带，察觉了众多埋藏已久的秘密，并收获了一个出人意料的盟友；这对人类与星盟冲突的历史进程，将造成戏剧化的永久影响。

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