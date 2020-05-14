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《光环 2 ：周年纪念版》高清重制登陆 PC 平台，Steam 售价 37 元

2020/5/14 14:19:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月14日消息 《光环 2：周年版》成为《光环：士官长合集》最新登陆 PC 的游戏。针对 PC 进行优化后，玩家现在能体验到《光环 2》高清重制版本。现在已经登陆Steam平台和Windows 10商店。其中Steam售价37元。如果你拥有Xbox Game Pass订阅，可以免费玩。

IT之家获悉，该内容需要在 Steam 拥有基础游戏 Halo: The Master Chief Collection 才能运行。不支持简体中文。

在环带被毁灭之后，人类获得了短暂的胜利。急于复仇的星盟对地球发动了突袭，却发现其准备远不足以击败联合国太空作战指挥部的家园守护舰队，被迫逃离到跃迁空间里。士官长在追捕狂热的敌人时，发现了另一个环带，察觉了众多埋藏已久的秘密，并收获了一个出人意料的盟友；这对人类与星盟冲突的历史进程，将造成戏剧化的永久影响。

游戏特色：

  • PC 设置/优化：《光环 2：周年版》针对 PC 进行优化之后，拥有杰出的 4k UHD 及 60+ FPS* 画面表现。其他PC 设置包含了自定义鼠标及键盘支持、超宽屏幕支持、FOV 自定义及更多功能。

  • 战役：亲身体验光环史诗的下一章节，在 15 个永志难忘的任务中杀出一条血路。在这款游戏中，您既会扮演斯巴达战士 117，也就是“士官长 ”，也将首次扮演星盟精英“神风烈士”，以全新角度体验人类与星盟的冲突。

  • 周年版/更新：可随时在周年版的重制画质及原始的光环 2 战役画质之间切换。您可以在周年版中享受到 Blur 工作室 (Blur Studio) 以光环 2 原版游戏为基础重制的精彩过场动画。

  • 多人游戏：在 7 张重制的《光环 2：周年版》多人游戏地图，及 25 张《光环 2》 原版多人游戏地图中，继续您的环带冒险，并体验全面升级的进度系统。

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关键词：光环

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