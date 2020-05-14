亚马逊收购电影院AMC？贝佐斯要的是《绝命毒师》AMC！

新冠疫情不仅打断了美国经济延续11年的增长势头，更将美国经济直接推入了经济衰退。今年第一季度美国实际GDP年化下滑了4.8%，国际货币基金组织更预计美国经济今年或将萎缩5.9%。美联储主席鲍威尔也给出了悲观预期，认为这次经济衰退的规模是史无前例的，如果政府不尽快推出新一轮经济救助方案，经济可能会陷入长期衰退。



经济衰退导致大批企业倒闭，也给巨头企业带来了收购机遇。本周一则交易消息成为了市场焦点。英国《每日邮报》援引消息人士的话报道，电商巨头亚马逊正在商谈收购美国最大的电影院连锁运营商AMC，受此消息提振，AMC股价一度飙升了56%。该股今年以来累计下跌了43%。当然，按照行业惯例，无论是亚马逊还是AMC都不会对市场并购传言置评的。

没错，就是王健林曾经收购的AMC。2012年万达集团斥资26亿美元收购了AMC的多数股权，这是吉利集团收购沃尔沃之后中国企业第二大海外收购案。2018年万达以6亿美元出售了AMC部分股权，所持股份从60%下降到38%。在这六年时间，AMC还收购了美国第四大电影院线Carmike和欧洲第一大电影院线Odeon，成为了全球最大的连锁电影院线，单在美国市场就有1000多个影院。

这个消息很是令人浮想联翩。亚马逊不仅是电商巨头，也是线上娱乐巨头，拥有自己的电影制作公司Amazon Studio和流媒体平台Prime Video。收购电影院，难道是打算创建同时横跨线上和线下的娱乐新巨头？迪士尼已经证明了这种模式。2018年市场也曾经传言亚马逊考虑收购另一家影院线Landmark。2017年亚马逊斥资137亿美元收购了生鲜连锁超市Whole Foods，和自己的生鲜电商业务Amazon Fresh就此打通。

现在不仅是AMC的最低谷，也可以说是美国电影院的历史最低点。受新冠疫情冲击，全美各地陷入停摆，电影院已经停业了快两个月；即便是逐步解禁的地区，电影院依然是防疫重点，短期根本看不到全面复苏的迹象。而且，AMC还背负着沉重的债务负担和固定支出，短期肯定是大幅亏损。AMC的负债已经超过了50亿美元，如果美国疫情再不退却，AMC很可能会就此破产。

实际上，电影院这次遭受的打击比大萧条时期还要惨。三十年代经济大萧条时期，好莱坞及时调整内容，大量生产轻松愉快的歌舞片，带动电影院很快走出了低谷，甚至迎来了一波观众高峰。在三十年代，超过一半的美国人每周都会去一次电影院。当时的电影票只有25美分。

如果贝佐斯真的认为美国疫情会很快退却，看好娱乐业的增长前景，那么现在的确是抄底收购线下娱乐资产的好机会。要知道，AMC现在市值还不到5亿美元，距离市值最高峰35亿美元已经是恍如隔世。不由感叹，万达这笔收购真是血亏，还好之前抛售了部分股权，算是回了一点本。

正当财经媒体各种分析浮想联翩的时候，事态突然发生了变化。内幕人士向美国并购行业新闻CTFN透露，亚马逊的确是想收购AMC，但却不是电影院连锁商AMC Entertainment，而是有线电视频道AMC Networks，英国《每日邮报》闹了一个大乌龙。消息出来之后，AMC Entertainment股价就跟泄了气的皮球一样回跌。而AMC Networks的股价开始坐电梯走高。

喜欢美剧的人应该都知道这家AMC，他们不仅有自己的有线频道，更是电视剧出品公司。《绝命毒师》(Breaking Bad)、《行尸走肉》(The Walking Dead)、《广告狂人》(Mad Men)、《风骚律师》(Better Call Saul)都是AMC的代表作品。《绝命毒师》是美国历史上最成功的电视剧，获得了262个奖项提名，拿到了110个奖项，这部神剧的观众评分也创下了吉尼斯世界纪录。《行尸走肉》第五季更是以1729万人创下了美剧收视观众之最。

过去几年，AMC Networks已经多次成为市场传言的并购对象。这家公司有着稳定的观众和强大的原创，现金流一直保持稳健；更重要的是价格也不贵，目前市值也只有13.5亿美元。上周AMC CFO在分析师电话会议上还被问到了收购问题，CFO回答“我又不是控股股东，你应该去问他们。”

AMC的控股股东是美国媒体娱乐大亨查尔斯·多兰(Charles Dolan)，身价超过50亿美元。多兰家族不仅拥有AMC和米高梅，还有纽约的一大堆娱乐、体育和地产业务，其中包括了纽约尼克斯队。尼克斯队现老板詹姆斯·多兰(James Dolan)就是他的儿子。

不过，这些Old Money在科技新贵贝佐斯面前，只是一个零头罢了。亚马逊市值超过1.18万亿美元，贝佐斯个人资产超过1450亿美元。收购绝大多数传统行业公司都是信手拈来。

相比收购电影院线AMC，亚马逊收购有线电视AMC符合逻辑多了。前者是重资产高负债，后者是轻资产高价值，而且对亚马逊现有娱乐业务是一个强力补充。如果亚马逊收购了AMC，不仅在有线电视领域占据了一个重要位置，还能进一步增强自己的原创内容制作实力，进一步挑战行业老大Netflix。

流媒体和线上娱乐显然是亚马逊未来的投资和增长重点。此次新冠疫情期间，Netflix无疑是最大赢家，第一季度新增近1600万订阅用户，全球订阅用户接近1.83亿，其中北美地区近7000万人，新增230万人。原创剧《虎王》(Tiger King)和《黑钱胜地》(Ozark)成为了美国民众在居家期间津津乐道的话题。

而亚马逊Prime Video业务同样表现出众，亚马逊CFO奥萨夫斯基(Brian Olsavsky)在财报分析师电话会议上透露，第一季度Prime Video的首次收看观众(First-time viewer)增长了一倍。因为亚马逊Prime Video流媒体是包括在Prime会员服务中的，而之前只有三分之一的Prime会员会看Prime Video。

原创内容将是亚马逊挑战Netflix的关键所在。在新冠居家期间，亚马逊的原创剧《博斯》(Bosch)虽然也很受欢迎，但毕竟热度和Netflix的看家新剧有一定差距。而AMC的《绝命毒师》、《广告狂人》、《行尸走肉》则是美国最受欢迎的电视剧皇冠。如果能将AMC揽入旗下，显然Prime Video就有更多原创内容实力，与Netflix在未来展开真正较量。