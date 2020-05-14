印度修改投资政策，使小米、OPPO消费金融计划存变数

北京时间5月14日消息，据路透社报道，小米和OPPO在印度的智能手机用户总数超过1亿，这两家公司希望在印度建立自己的非银行金融公司，为此已等待印度央行的审批已有一年之久，不过最近印度发布新的外国直接投资(FDI)规则，在审批过程中又增加了一层内容，无疑让这种计划的前景存疑。

由于在没有影子银行牌照的情况下，这两家公司不能直接向消费者放贷，所以它们目前采用的是与印度金融公司合作，在其平台上提供借款服务。

小米去年12月在印度推出了在线贷款服务MiCredit，让用户通过印度贷款公司获得小额贷款。到2019年底，其平台已经发放了价值1650万美元的贷款。

OPPO则在3月份引入了一个类似的金融服务“Oppo KASh”。

然而，知情人士表示，两家中国手机品牌渴望在印度建立自己的非银行金融公司(NBFC)，通过允许它们直接向智能手机用户销售金融产品，从而有助于提高利润率。

不过最近印度新的外国直接投资(FDI)规则在审批过程中又增加了一层内容。本已显得繁文缛节和缺乏透明度的审批过程又更进一步。

今年4月，印度政府表示，将监控来自邻国企业的外国直接投资。外界普遍认为，此举是为了防止中国企业在新型冠状病毒危机期间入股陷入困境的当地企业。中国回应称这些规定是“歧视性的”。

对于小米和OPPO来说，消息人士称这两家公司为了获得印度央行的NBFC批准已经等了一年左右。更令人担忧的是，印度的智能手机出货量由于新型冠状病毒导致的放缓，今年可能会下降10%。