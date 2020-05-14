从亚马逊谷歌“挖角”，苹果也要对云计算下手了

「看上去，苹果正在进行疯狂招募，打算组建云计算的全明星阵容。」就职于 Google Cloud 负责维护开发者关系的 Kelsey Hightower，上个月在 Twitter 上透露。

而科技媒体 Protocol 近期报道称，相较亚马逊、微软、Google 和 Facebook，在云基础设施方面「落后」的苹果，这几个月内却悄悄招聘了业界公认的云计算人才，尤其是在容器和 Kubernetes 领域的专家。这些专家包括被认为在行业有奠基作用的人士，以及从亚马逊、Google 挖来的人才。

Kubernetes，一个开源的，用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用|Kubernetes

此时不甘落后的苹果，在打什么算盘？

随着个人电脑和智能手机市场的饱和，苹果近几年的营收增长驱动由「硬件」转向「服务」。iCloud 文件存储服务、App Store、Apple Music、Apple TV+ 等网络服务，背后都需要依赖庞大的计算资源和网络带宽。另据 IDC 数据，到 2022 年，90% 的应用程序将具有微服务架构，这些架构能提高利用第三方代码的能力。

所以，苹果这时候在云计算上大举投入，是紧跟行业趋势，提前布局的做法。而在云计算上越来越认真的苹果，一方面是为了自结自足，另一方面也显露出要和亚马逊、微软以及 Google 争食的野心。

苹果开始重视基建了

「苹果似乎正在打造自己的云计算基础设施，这表明它希望向外界释放出公司有更广泛战略的信息。」科技媒体 Computerworld 记者 Jonny Evans 写道，「而机器学习肯定会是苹果未来战略的重要部分。」

过去几年里，苹果提高了机器学习在内部的地位，这个部门现在正由前 Google AI 负责人 John Giannandrea 掌舵。

苹果近几个月来「挖角」的举动，就是持续推进以上进程的结果。

据 Protocol，苹果招进了被认为是「推动了容器进程」的工程师 Michael Crosby，以及两位从亚马逊 AWS「跳槽」的专家：Arun Gupta 现在领导着苹果开源方面的工作，Maksym Pavlenko 此前在 AWS 负责托管容器服务。另外，前 Google 员工 Francesc Campoy 也将在苹果从事 Kubernetes 相关工作。

苹果之所以将重视基建的第一步落在了容器技术应用的层面上，是因为容器使应用程序的旋转和关闭速度大幅加快。简单来说，容器让软件的部署、应用变得简单，而 Kubernetes 则能让容器的使用、管理变得简单。

而经历了十多年的发展，云计算行业已经进入 2.0 时代，行业竞争的焦点会逐渐集中到容器领域。

Rancher 中国区 CEO 秦小康告诉虎嗅：「行业预测，未来 3~5 年，绝大多数可能是 73%，甚至有人认为是 93% 的软件应用，将来都要跑一个叫 K8s（Kubernetes）的编排调度平台，也是容器基本上的代名词了。」他进一步解释称：「如果要实现的话，那就意味着将来绝大数的云计算服务的呈现方式都应该是以容器的形式。」

而 Jonny Evans 推测，苹果准备将 AI 应用于更多领域，并创造出更多的 API，让开发者可以在他们的产品内构建智能。

摆脱「受制于人」局面

除了顺应行业趋势的考虑外，有消息称苹果是因为云开发工作受到第三方承包商的牵制，才未雨绸缪，选择「自立门户」。

CNBC 去年 4 月报道，苹果和 AWS 签署了一项长达 5 年，价值 15 亿美元的协议。苹果每月在 AWS 上的花费平均下来超过 3000 万美元，比 2018 年同期增长了 10%。另外，苹果也和 Google 签了云计算协议。

苹果和亚马逊在电影和音乐销售等业务上存在竞争，但苹果依赖 AWS 来驱动 iCloud 存储业务。「就这样，云计算让竞争对手转化成了客户。即使是像苹果这样的巨头，如果没有亚马逊、微软或 Google 这样专门的云平台帮助，推出和维护大规模的互联网服务只会越来越难。」

苹果早在 2016 年就启动了一项名为「McQueen」的云基础设施项目，以减少对亚马逊等承包商的依赖。

当时，苹果内部的说法是「Azure 无法满足 Apple 未来增长的工作负荷。」而如果要满足自己的业务需求，苹果就需要帮微软填补因扩建 Azure 数据中心而产生的费用。为减少成本，苹果决定自建基础设施。这和其他大型公司的做法一样。比如，Facebook 也将旗下 Instagram 的存储，从 AWS 迁移到自家数据中心上。

除此之外，苹果 2018 年底宣布将在 5 年内投资 100 亿美元用于数据中心建设，以增加 5 个现有数据中心的容量。NTN Consulting 认为，一旦苹果保证了 iCloud 服务的体验，也减少了对承包商的依赖，「它可能会进军公有云市场——这正是亚马逊的起步方式，即先满足自己的云需求，然后将多余的云容量租给企业。」

想吃一口行业蛋糕，有点难

在斥巨资扩建数据中心的同时，「苹果也许还意识到它以前的软件开发风格需要革新，而新的工程师可以帮助公司建立一个更现代化的开发平台。」Protocol 写道。

据 BuzzFeed News 记者 Alex Kantrowitz 的描述，苹果的信息系统与技术部门（IS&T）主要由承包商构成。这和外包还不一样，这些承包商的员工长期进驻苹果，在服务期间仅为苹果提供产品和技术。显而易见，不同的承包商之间互为竞争关系，这导致该部门的内部竞争不断加剧。「由于充满对抗，整个部门就像是现实版的『权力的游戏』。」知情人士表示。

根据苹果员工的说法，如果 IS&T 开发的产品出现故障，苹果内部员工往往被迫重写代码，因为承包商服务期满就换地方了。

从放出的招聘广告来看，苹果正在招募「开发下一代 Cloud Services 基础架构」的人才。苹果不仅提到了现有的，还提到了「全新的」应用程序，以及「下一代」Web 服务。值得注意的是，它也在招聘 iCloud 产品营销经理。Computerworld 认为，这或许意味着它正计划在这项服务的基础上分拆出更多产品。

这样看来，眼下的苹果还在「寄人篱下」，没到可以和亚马逊、微软和 Google 争食蛋糕的阶段。眼下「疯狂组建（云计算）全明星的阵容」，是跟随云计算行业趋势，继续减少对第三方承包商依赖，并试图建立更高效开发平台的举措。

「更多的 API，新的 iCloud 功能，和服务的快速演进，以及在平台内引入更多的 AI，似乎是苹果目前最可能想要推动的短期目标。」Evans 说道。