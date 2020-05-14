简单四步，教你在 iPhone 或 iPad 上制作一张 WWDC20 风格头像

此前，苹果宣布今年的 WWDC20 开发者大会将于 6 月 22 日以在线直播的形式举行，这也将是 WWDC 创办以来首次采用线上模式。

和往届不同的是，这一次 WWDC20 的主视觉元素采用了 Memoji（拟我表情）的风格。官网上几个形态不一的卡通人物端坐在 MacBook 后，或许是开发者，或许是创意者，十分符合近些年来苹果在宣传 Mac 时一直提到的「Behind the Mac」。

但其实这样的风格在 iPhone 或 iPad 上也能简单「复刻」，如果你拥有一台支持 FaceID 的设备（iPhone X 以上型号/iPad Pro 2018 以上型号），有兴趣的话不妨试一试黏一个属于自己的「Behind the Mac」。

首先我们需要在 iPhone 或 iPad 上创建一个「拟我表情」，你可以通过以下步骤来创建一个「拟我表情」：

打开「信息」并轻点「编写」按钮，以开始编写新信息。或者选择一个已有的对话。

轻点「动话表情」，然后向右轻扫并轻「新增拟我表情」 按钮。

自定您的拟我表情的特性，例如肤色、发型、眼睛等。

轻点「完成」。

然后，我们需要使用到 iOS 13 和 iPadOS 的新功能「拟我表情贴纸」。按照下面图片的提示创建一张「Behind the Mac」表情包然后发送出去。

接着，你需要将这张表情包储存到相册中，可惜的是苹果并不在系统中提供表情包的存储功能，所以我们只能通过截图的方式来获取，具体步骤可看下面的图片演示，截完图之后建议在相册编辑中将其裁成「正方形」格式。（你可以选择白色背景或者黑色背景，后者需要你点击空白处来截图）

最后一步，我们需要为 MacBook 加上各式各样的贴纸。这里先讲一下如何讲贴纸加到刚刚获取的表情包上。

我用到的 app 是「Phonto」，这是一款免费应用，部分功能需要内购解锁，但今天我们用到的功能免费版足以完成。

首先在 Phonto 中打开刚刚获取的「Behind the Mac」表情包，然后点击左侧菜单栏选择「添加图像」，将下载的透明格式贴纸添加到图片当中，随后调整贴纸的大小（建议 50 左右）、位置、方向（可以适当变换角度），如果要添加多张贴纸的话，重复以上操作即可，最后点击保存。

上面这一步其实就已经算结束了，但由于拟我表情贴纸精度不够高的原因，你也可以在相册编辑中进行适当的后期，我选择调整了「锐度」「晕影」和滤镜「反差色」。

最后来看看和苹果官方的对比，虽然精度和细腻程度没有官方那么高，但用来当头像还是绰绰有余的。