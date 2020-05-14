皮肤质量快速下滑，《王者荣耀》被质疑“江郎才尽”

前几天我们在“游戏市场大爆发，为什么中国玩主机的用户是少数？”这个主题中，提到了《王者荣耀》手游2020年光是大年三十一天就实现了20亿的流水，对比2019同期增长50% ，是目前当之无愧的“手游一哥”。

由于今年皮肤推出的频率较高，且皮肤质量下滑严重。关于《王者荣耀》游戏皮肤没创新、角色原画炒冷饭的话题也受到了大家的猛烈吐槽。

案例一，时隔1000+天，英雄黄忠终于迎来了自己的第二款皮肤——烈魂

先不说这个外形如何，时隔两年，总算是给了热爱黄忠的玩家一个新的选择

下面高能来了

刘备——汉昭烈帝，黄忠——烈魂。您好，请问你们是亲兄弟吗？

案例二，赵云马超分不清

和黄忠同期推出的还有赵云的龙胆皮肤，不少玩家表示：“怎么这游戏有两个马超？”。虽然赵云和马超同属五虎将，但是这个原画真的不是基于马超微调出来的作品吗？

案例三，疯狂套娃

云中君——荷鲁斯之眼，三款原画姿势与角度高度重合

案例四，最高价值3900元的皮肤与原售价88元的皮肤原画大撞脸

武则天——倪克斯神谕，该款皮肤只能通过点券抽奖的方式获得，如果运气不好，满幸运值保底获得的话，价值最高可达3900元人民币

上面几十块的皮肤外形高度重合就算了，荣耀典藏皮肤作为这款游戏的牌面之一，是不是有点随便了

冰冠公主原售价88元，限定返场后可以通过抽奖的方式获得，或者充值5888点券获得

▲针对该问题，官方也给出了相应的回复

不仅是皮肤高度追求“锚点”，导致了外形相似、风格雷同。王者荣耀从2020年开始大概推出了以下几款皮肤

武则天 妲己 橘子 火舞 鲁班 1月（7个） 貂蝉 弈星 战令 哪吒 程咬金 娜可露露 2月（7个） 五岳 情人节 其他（7个） 镜 大小乔 小明 战令 瑶 返场（7个） 李白 王昭君 狗年 吕布 至尊宝 丁香结 战令返场（4个）

而目前只是5月中旬，计算下来，平均2星期就会有一次皮肤活动。活动的推出频率还是比较高的。

当然了，《王者荣耀》作为一款不氪金也能玩的游戏，买不买皮肤全是个人选择，但是推出高质量的皮肤更能够吸引大家掏出钱包付费购买。对此你怎么看呢？