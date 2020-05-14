Facebook与中国移动建设海底电缆，让更多非洲人上网

北京时间5月14日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook正在非洲建设一条大型海底电缆，以便让非洲大陆13亿居民中的更多人上网。

报道称，Facebook与中国移动、南非最大的电信运营商MTN、法国Orange和英国沃达丰等公司，以及当地网络运营商，合作开展了这个名为“2Africa”的项目。

这条海底电缆将由阿尔卡特海底网络公司（Alcatel Submarine Networks）负责建设。Facebook称，这条电缆全长37000公里，几乎与地球周长相等。目前还不清楚Facebook及其合作伙伴为该项目投入了多少资金。

Facebook表示，该项目的一个主要目标是，为非洲带来更多的连通性。Facebook在一篇博客文章中写道，非洲大陆目前是世界上网络连接最匮乏地区，仅1/4多一点的人口接入互联网。

Facebook表示，该项目是全球最大的海底电缆项目之一，其容量将超过当前非洲全部海底电缆的总容量。该电缆将连接欧洲、中东及非洲的23个国家，并通过欧亚海缆进一步连接亚洲地区，预计于2023或2024年投入使用。

当前，谷歌也在建设名为“Equiano”的海底电缆，连接非洲和欧洲。谷歌预计，该海缆将在2021年建成并投入使用。

Facebook之前曾推出名为“Aquila”的互联网计划，使用太阳能无人机将互联网传输到偏远地区，但该项目在2018年被关闭。后来有据报道，Facebook一直在与空中客车（Airbus）合作，在澳大利亚再次测试这种无人机。(李明)