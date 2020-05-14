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三星Galaxy Note 20系列配置曝光：挖孔屏，全新屏下指纹

2020/5/14 20:58:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月14日消息 近日Display Chain Consultants公司的CEO Ross Young一直在推特上曝料关于三星Galaxy Note 20系列手机的消息，IT之家了解到，近日YouTube频道Greggles TV对其进行了独家专访，Young在采访中透露了更多关于Galaxy Note 20和Note 20 Plus的细节。在长达10分钟的问答环节中，他谈到了从RAM到屏下指纹、电池尺寸等细节。

新的指纹传感技术

首先，Young表示，Galaxy Note 20和Note 20 Plus可能是首批搭载高通第二代3D Sonic Max指纹识别传感器的手机。该超声波指纹传感器早在12月份就已经推出，可以同时读取两个指纹。

据悉，该传感器的前代产品在Galaxy S10和Note 10手机上的效果并不理想。不过，新传感器比上一代传感器大了17倍，并且解锁速度更快。由于其能够同时识别两个指纹，该传感器还可以帮助提升手机的安全性。

屏幕位置保持不变

Young还透露，Galaxy Note 20和Note 20 Plus将拥有与Note 10系列相同的自拍摄像头位置。这意味着显示屏上的打孔将保持在屏幕中央的位置，Galaxy S20系列也是如此。

根据之前的消息，Galaxy Note 20上的显示屏为6.42英寸，Note 20 Plus上的屏幕为6.87英寸。

其他规格

Galaxy Note 20系列将配备最高16GB内存，电池容量将在4000mAh到5000mAh之间，这与Galaxy S20手机的电池容量基本相同。

Young还表示，与普通的Note 20相比，更大的Note 20 Plus将拥有更大的电池，但这也基本符合我们对三星的预期。

预计发布日期

IT之家了解到，三星通常会在8月份发布Galaxy Note系列手机，Young预计这一点不会改变。根据他的说法，这两款手机将在8月初与Galaxy Fold 2一起发布，并在当月晚些时候，或者9月初上市销售。

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关键词：三星Galaxy Note 20

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