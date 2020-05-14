相互宝与“各种筹”划清界限，称永远不去医院扫楼

诞生三年之后，网络互助已经渐渐摆脱之前的公益性质，逐渐向重要的保险补充项目无限靠近。

5 月 13 日，蚂蚁金服保险团队公布旗下网络互助计划「相互宝」的新产品，「慢病互助计划」。三高、心血管病、肾炎等八大类慢性病人群可以在这个新计划中进行互助，获得防癌保障。根据年龄，39 周岁以内用户的保障额度为 30 万，40-59 周岁用户为 10 万。

这也是相互宝继大病互助计划、老年防癌计划之后，推出的第三个独立的互助计划。此前的大病互助计划对于用户的健康有一定要求，此次的慢病互助计划，扩大了相互宝覆盖人群的范畴，将有基础疾病的用户纳入到相互宝保障体系中。

两年时间里，相互宝用户已经过亿，占网络互助人群的七成以上。蚂蚁金服相互宝项目负责人东哥透露，截止目前相互宝已经发出 52 亿元，救助了全国 3 万个家庭。未来，相互宝还将继续推出细分人群的互助计划。

同时，对于国内网络互助的乱象，蚂蚁集团副总裁、支付宝保险事业群尹铭表示，相互宝和「各种筹」的性质完全不同，「支付宝永远不会做『扫楼』」这种事。

增加覆盖 细分人群

根据研究，我国患有高血压、糖尿病、肾炎、冠心病等慢性病人群数量达到 3 亿左右，而这些人之前是排除在相互宝的大病互助计划之外的。由于基础疾病，患有慢性病的人群罹患癌症等重症的风险要高过普通人群。所以，相互宝这次的慢病互助计划的全称是「慢性病人群防癌互助计划」。

加入慢病互助的用户，如果罹患癌症，根据年龄，39 周岁以内用户的保障额度为 30 万元，40-59 周岁用户为 10 万元。至于人们比较关注的分摊费用问题，和相互宝大病互助计划一样，也是 188 元，不同的是，这次支付宝的底气更足一些。

从相互宝在大病互助之后推出老年防癌计划，到这次的慢病互助，可以看出支付宝在扩大人群覆盖的同时，在逐渐细分目标用户。尹铭表示，相互宝对于用户的界定遵循两个维度，一个是年龄，一个是健康程度，对应的正是老年防癌计划和慢病互助计划。

尹铭透露，未来相互宝还将推出更多细分人群的互助计划，而这些互助计划将基于用户的行为数据，例如出行、运动和爱好等，将这些有类似风险的人群组合到一起，互相救助。

支付宝此举不仅可以扩大覆盖人群，同时可以相对更加精准的控制分摊成本。作为目前全球最大的网络互助项目，过亿的用户让任何保险公司都无法准确测算每年的分摊成本，尹铭此前在接受采访时曾经透露，188 元的「封顶」分摊费用，其实有「拍脑袋」的性质，因为用户基数太大，无法精算成本。而这次的慢病互助计划，虽然封顶费用依然是 188 元，但这已经是能够精算的了，所以团队喊出这个数字时底气也更足。

强调标准 相互宝永不「扫楼」

其实，对于相互宝慢病互助这款新产品的「铺垫」，蚂蚁金服已经做了几个月。

一周前，蚂蚁金服公布了《网络互助行业白皮书》，指出 2019 年我国网络互助平台的实际参与人数为 1.5 亿，预计 2025 年将达到 4.5 亿人，覆盖中国 14 亿人口的 32% 左右。白皮书的调研显示，79.5% 的参与者年收入在 10 万元以下，68% 的受访者没有商业保险，72% 的参与者分布在三线及以下城市。

从这份白皮书可以看出，网络互助行业的主要用户是三四线城市低收入人群，而网络互助可以作为这些有医保，但是缺乏商业保险的人们提供一份补充保障。

也正因为覆盖人群广，性质介于公益和保险之间，网络互助行业更需要自律。年初，水滴筹和轻松筹业务员在医院斗殴的新闻，让人想起了去年的「医院扫楼」的丑闻。对于刚刚出现的网络互助行业，用户的信任是基础，丑闻不仅会让人们不再相信出事平台，甚至对整个行业不再信任。这也是为什么蚂蚁金服会在两个月前发布「网络互助团体标准」。

3 月下旬，由蚂蚁金服牵头、联合了浙江大学互联网金融研究院、中国人民大学中国保险研究所互助保障研究中心、阿里健康等 6 家产业、学术、研究机构共同发布了「网络互助团体标准」。标准首次提出了互助平台的「四要一不要」原则：要实名制度、全程风控、审核独立、公开透明，不要资金风险。

虽然「团体标准」离行业乃至国家标准还有很长的路要走，但至少表明了相互宝的立场——我们和「各种筹」不一样。

当天发布会上，尹铭指出，相互宝是用户之间的互助，人们在献爱心的同时，也有一份保障在里面。而「各种筹」的用户，是单纯的献爱心，因此需要去医院「扫楼」搜集案例，在将其写成催泪的内容，来鼓励用户捐赠。「相互宝里面不缺感人的案例。」尹铭说到，「并且我们不用，也绝不会去做『扫楼』这样的事。」

相互宝没有 KPI 蚂蚁巩固保险盘

2018 年，相互宝团队最开始和当时蚂蚁金服 CEO 井贤栋讨论该项目时，井贤栋曾经质疑，「（相互宝）其实就是保险」。而刚推出时，相互宝的名字其实时「相互保」，在一年多之后，由「保」变「宝」，暗示了相互宝和保险的区别。尹铭在发布会上强调，相互宝永远不会替代保险产品，而是在医保和商业保险之外的补充保障。

由于介于公益和保险之间，网络互助平台的盈利就成了一个敏感话题，目前几家平台都没有盈利。相互宝团队目前是按照互助金的 8% 收取管理费，对于平台来说，要处理过亿用户的报案、核查等工作需要大量工作人员，基本上是「入不敷出」。尹铭透露，蚂蚁金服对相互宝团队从来没有 KPI 的要求，而团队解决成本问题的方法，是使用蚂蚁金服在风控、金融上的技术积累，降低核查和赔付程序的成本，来维持平台运营。

业界认为，网络互助在为人们提供帮助的同时，也能比较精准的筛选出用户，导流到保险业务上，这也是为什么水滴筹等公司，同样推出水滴保险等业务。拥有过亿用户的相互宝，自然也会为蚂蚁金服的保险业务提供充足的流量支持。

最近，有媒体曝光支付宝开始内测一款可以「终身续保」的防癌险产品，这也是行业首款承诺终身续保的产品。近两年以「百万健康险」为代表的健康险走红，但却有「难续保」等缺点，很难适用于更广的人群。而支付宝这款这款终身续保产品，或许能为叫好不叫座的健康险提供一个新的发展方向。

正如相互宝推出慢病互助来扩大覆盖人群，蚂蚁保险也在用新产品延伸业务，用项目和产品巩固蚂蚁保险的「基本盘」。