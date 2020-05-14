智能手机复古风潮背后，打的都是什么算盘

智能手机可以说是近几年进步最快的数码硬件了，飞速发展的过程中也舍弃了一些东西，比如耳机接口、 Home 键、可拆卸后盖，这种舍弃其实是一种进步，用新技术去代替旧的东西。最近几年，智能手机市场又刮起了复古风，翻转摄像头、滑盖手机、翻盖手机，一些旧的手机设计纷纷以新的形态「复活」。

最近，LG 也曝光了一款可旋转的双屏手机，代号为 Wing。它的理念与十几年前的旋盖手机有些相似，主屏幕 6.8 英寸，旋转 90 度后会露出下面 4 英寸的方形屏幕，可以用来打字或者进行游戏操控。

这些设计在今天看来都有些特立独行，那么在智能手机复古风潮背后，他们打的都是什么算盘呢？

翻转摄像头：更强的自拍、更高的屏占比

翻转摄像头的手机拿后置当前置，可以实现更强的自拍，同时解决全面屏正面屏占比的问题。最早这样做的智能手机是 2013 年 OPPO N1，它拥有一个可以手动旋转的翻转摄像头，包括补光灯，需要自拍时可以旋转过来进行自拍。

后续的升级机型 OPPO N3 把机械结构换成了电动式，更具科技感。2018 年给人带来惊鸿一瞥的 OPPO Find X 采用了升降式摄像头，其实背后也有 N1、N3 的影子。

2015 年荣耀推出了一款荣耀 7i，结构与 OPPO N1 稍有不一样，自拍形态时摄像头组件整个是立起来的结构，机械组件本身有阻尼，除了前后两种形态，还可以有更多角度可以选择。这时候的翻转摄像头主要是突出拍照功能，用更强的后置来进行自拍，同时形态上吸人眼球。

图片来源：荣耀手机官微

到了全面屏时代，翻转摄像头有了更大的意义，为正面节省空间。2019 年发布的三星 Galaxy A80 采用了一种十分复杂的翻转设计，背面机械结构先升起，然后后置三摄翻转到前面，有点像是 OPPO N1 和 Find X 的结合。

同年华硕发布了 ZenFone 6，基本是复刻了荣耀 7i 的设计，只不过变成了双摄。它也支持多角度翻转，可以拍摄一些独特视角的照片。

翻转摄像头虽然经历了多次复刻，但始终没有成为主流。它们面临的问题和功能机时代老前辈一样：耐用性不足；机械结构会占用更多的内部空间，增加重量；同时容易积灰，不好处理。不过它们的理念为之后的升降式摄像头、弹出式摄像头提供了借鉴，在全面屏形态不断进化的过程中，这些问题都得到了一定的改善。

滑盖手机：实体键盘崇拜、正面无孔

滑盖手机在当年是很酷的，推拉操作十分具有机械感，让人上瘾。从功能层面来说，滑盖手机的理念也是一脉相承，都是暂时隐藏一部分用不到的组件，以达到节省正面空间的目的。

在手机还没彻底变成 iPhone 的样子之前，市面上有不少侧滑键盘的触屏手机。2009 年发布的诺基亚 N97 采用 Symbian 系统，2011 年的 HTC 7 PRO 是 Windows Phone。那个时代的手机更像是掌上电脑的概念，有大屏幕，但操作还没有彻底为手指优化，处在键盘交互和触屏交互的过渡。

极客博物馆第二十四期：诺基亚 N97 mini

后来大家都知道了，所有智能手机都变成了 iPhone 的样子，正面保留一个 1-3 个触摸/实体按键，交互上 iOS 和 Android 越来越趋同。这其中也有逆流而上的实体键盘崇拜者，黑莓 Priv 在改投 Android 的同时保留了滑盖键盘，一家叫做 F(x)tec 的公司也用众筹的方式坚持着对侧滑键盘的热爱。

图片来源：The Verge

全面屏来临之后，滑盖手机终于又来了次死灰复燃，2018 年出现了多款滑盖全面屏手机。小米 MIX 3、荣耀 Magic 2、联想 Z5 Pro，它们把前置摄像头、闪光灯、听筒隐藏在屏幕下方，向下推开屏幕才会露出，与传统的滑盖手机方向相反。

在交互上，它们模拟了经典滑盖手机的操作，滑动接听电话、人脸识别、打开某个特定应用，还可以设定不同的滑动音效，可以说是把复古元素玩到了极致。

这种现在看起来有些复杂的方式都是为了给屏占比让步，但依然存在使用寿命短、机身偏重等问题，如今主流的全面屏解决方案中已经不见滑盖手机的踪影。

翻盖手机：上下翻折折叠屏

翻盖手机是功能机时代最经典的设计之一。它能够保护屏幕、防止键盘误触，同时减小机身长度。这些特性与智能手机追求的理念也一致，于是在折叠屏手机上，翻盖手机又复活了。

新款 Motorola Razr 采用的是上下翻折的设计，把普通手机变成一半的大小，翻折回来的部分包括了后置摄像头，以及一块小屏幕，可以显示时间、用于自拍取景。这款新的折叠屏手机是对摩托罗拉经典刀锋系列的复刻，官方还做了专门的主题来卖情怀。

不过除了可折叠、更便携之外，它的实际作用被人质疑，因为在展开状态下，它与一般的智能手机无疑，没有做出体验上的革新，反而因为要做薄机身，电池容量上有缩水。折叠屏技术还不够成熟的现在，买一台只是「更便携」的手机也显得很奢侈。

三星也在左右翻折的 Galaxy Fold 之后，推出了 Galaxy Z Flip 手机，采用上下翻折。它最独特的是可以将上半部分折成不同角度，方便自拍和看视频。除此之外，翻折状态下的它就像一个化妆镜，很讨女孩子的喜欢。

其实可以发现的一点是，每代手机的独特设计都是为了解决当时的某个问题而存在。虽然有拐点出现，比如 iPhone 之后的智能手机、小米 MIX 之后的全面屏手机，但手机发展的大方向上是统一的，屏幕更大、机身更小、拍照更强。这些一脉相承的理念体现在产品上，就是各种复古又新潮的设计。

关于智能手机的复古潮，可以聊的还有很多，比如游戏手机重现，以全面屏为节点看，iPhone SE 也是一种复刻，我们可以之后有机会再聊。