减少对华为依赖，英国最大固网运营商找到“备胎”

据彭博社报道，英国最大的固网运营商英国电信（BT）引进了一家新的供应商，以帮助减少对中国公司华为的依赖，并加快建设一个覆盖全国的光纤系统。

英国电信的基础设施部门Openreach与美国公司签署了一份长期合同，使它与华为和芬兰诺基亚一起成为其战略合作伙伴。加入一家美国组件制造商将有助于该运营商在光纤网络中限制对华为技术的使用，以符合国家安全规定。双方未披露财务条款。

今年1月，英国将通过华为全光和5G设备传输的数据量上限定为35%，并给各家网络三年的时间来遵守这一规定。此举对华为造成了打击，但没有达到美国要求的全面禁令。

政府数据显示，华为占英国全光网市场的44%。英国电信表示，为遵从规定而对系统进行的大修可能要花费5亿英镑（6.11亿美元），不过这主要是指针对无线信号塔的调整。

“这有助于Openreach能够在执行他们的计划的同时仍能遵守这些要求。”Adtran的首席营收官杰伊·威尔逊（Jay Wilson）在接受采访时表示。他补充称，该合同可能占到其销售高峰期销售额的十分之一。

这家总部位于美国阿拉巴马州亨茨维尔的公司还为英国电信的一些小型初创竞争对手、AT&T等美国大型运营商以及德国电信等欧洲同行提供服务。

一周前，英国电信加快了光纤敷设计划，承诺如果条件允许，将在本世纪20年代中后期之前连接2000万处房屋。它还取消了派息，以帮助兑现这一承诺。

彭博社在去年11月首次报道了Openreach寻找新供应商的消息。该公司网络技术总监彼得·贝尔（Peter Bell）在一份声明中表示，与Adtran的交易将帮助英国通过提供更好的宽带网络“从新冠肺炎病毒大流行中反弹”。在建设基于玻璃的光纤连接方面，英国一直落后于欧洲邻国，而是依赖于带宽较低的铜线传输。