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Switch新作来袭：《纸片马里奥：折纸王》7月发售，支持中文，售价约392元

2020/5/14 21:59:18来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月14日消息 任天堂刚刚宣布，《纸片马里奥：折纸王（Paper Mario: The Origami King）》将在 2020 年 7 月 17 日发售，登陆任天堂 Switch 平台，预载将会在5月14日开启。

《纸片马里奥：折纸王》现已上架港服eShop，游戏支持中文，售价429元港币，约合人民币392.93元

IT之家了解到，《纸片马里奥：折纸王》是以任天堂公司知名游戏角色马里奥为主题开发的 RPG 游戏。由 Intelligent Systems 制作，任天堂发行。目前系列总共有六款作品，分别为 N64《马里奥故事》、NGC《纸片马里奥RPG》、Wii《超级纸片马里奥》、3DS 掌机《纸片马里奥：超级贴纸》、任天堂 3DS 平台《马里奥和路易 RPG：纸片马里奥 MIX》。

官方简介：

奥利王的野心，逐渐迫近纸片世界。「超级马里奥」系列最新作，纸片马里奥将于Nintendo Switch粉墨登场！马里奥收到了碧姬公主到祭典的招待。可是在城堡等待着马里奥的却是被变成折纸的碧姬公主和折纸「奥利王」。奥利王先把奇诺比奥等人折成纸片，宣言要把整个世界变成折纸，还把城堡连同碧姬公主送到远处的深山中并销声匿迹。马里奥和奥利王的妹妹「奥莉维亚」一起在世界到处奔跑，有时会与纸片库巴军团合作，为了阻止奥利王的野心一同前往碧姬公主城堡。可以在用纸做成的广阔地图上遇见许多机关和个性丰富的角色们。和角色们交流的同时，一边找寻被变成折纸的奇诺比奥，一边使用新玩法「神祇之手」一边解谜一边进行游戏。在「拼板×动作」的新系统中和袭击马里奥的折纸兵战斗。敌人会从360度席卷而来，确实转动、排列、一鼓作气打倒敌人吧！

预告视频：

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关键词：Switch

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