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微软Surface Go 2性能测试：单核性能提升125%，SSD更快

2020/5/14 22:03:21来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月14日消息 今天，外媒Windowscentral公布了微软Surface Go 2 的评测，性能方面新款搭载的m3-8100Y单核性能提升可达125%。

在Geekbench 5跑分平台上，新款的m3-8100Y比上代的奔腾4415提升巨大，单核性能提升125%，多核性能提升70%。

在3DMARK中，m3-8100Y搭载的UHD 615性能也比上代提升了30%。

在SSD速度上，新款Surface Go 2搭载的SSD读取1630MB/s，写入373MB/s，相比上代的SSD版本有不小的提升，相比上代的eMMC版本提升更大。

IT之家曾报道，Surface Go 2保持了同样的轻薄设计，但现在提供了更大的10.5英寸PixelSense显示屏、更长的电池续航时间。微软官方称，搭载的第8代Intel Core m3处理器比第一代产品快64%。Surface Go 2增加了Studio Mic麦克风，微软称双麦克风解决方案可以增加声音清晰度和减少背景噪音。前置摄像头为500万像素，微软还为后置摄像头添加了新的摄像头应用程序，使其更容易扫描文件和白板。

微软Surface Go 2拥有铂金、黑色、罂粟红和冰蓝色四种颜色，起价399美元，将于5月12日开始发售，国内的微软商城目前暂未上架。

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关键词：微软surface go

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