真的比Chrome更好用？浏览器Vivaldi体验

好久没试试新浏览器了吧，那就来试试这一款号称“让您完全掌控的浏览器”Vivaldi。Vivaldi浏览器是Opera联合创始人、前CEO所打造的，在很多用户的眼中，它甚至要比Chrome更加好用，是一款“神级”的产品。那么Vivaldi有啥特色功能呢？一起来看看吧。

能换主题 支持黑暗模式



首先需要明确的是，Vivaldi浏览器也基于Chromium内核——当前Chromium已经成为了主流，自研内核可谓是吃力不讨好，使用Chromium也顺理成章。Vivaldi的操作界面非常的简洁，标签栏、地址栏、搜索栏、内容显示区域与下边信息工具区域、左侧工具栏构成整体界面。

图1 Vivaldi主界面

Vivaldi支持换肤功能，默认情况下界面将随操作系统的主题色调来自动调整色彩，用户也可以自行选择需要的主题皮肤。此外用户还可以设置Vivaldi按时间段来自动调整主题，Vivaldi还支持系统的黑暗模式。

图2 可选择多款主题

Vivaldi安装后默认为英文版，你可以在设置选项中将其设置为中文。

图3 可将界面设置为中文

首次使用Vivaldi将有一个引导页面，引导用户进行Vivaldi的一些基本设置，比如导入标签、设置主题等。

图4 引导页面

可见，Vivaldi的界面还是非常容易上手的，没有国产浏览器那么多花里胡哨的功能模块，和Chrome同属简洁风。

标签玩玩新意思 页面还能这么平铺

标签页多选是Vivaldi的一大特色功能。当用户打开了多个标签页面时，就可以使用标签页多选功能，只需要按住ctrl键然后使用鼠标点选需要选择的标签即可，多选后的标签可用右键菜单来进行多种批量操作。这样的操作形式比起许多浏览器里的全标签统一操作形式可灵活多了。Vivaldi支持设置标签栏位置(上、下、左、右)。

图5 标签多选

图6 标签操作菜单

最好用的就是，当用户多选标签后，就可以激活Vivaldi的“页面平铺”功能，这时用户就可以将说选择的标签页进行多种平铺操作。平铺后各标签页可以进行独立的操作。

图7 页面平铺功能

图8 页面平铺效果

此外Vivaldi在左侧工具栏中还提供了标签管理功能，这里可以查看已打开以及已关闭的标签列表。

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图9 标签管理功能

无需第三方 页面一键截图

想要截图保存页面？在Vivaldi中无需借助其它工具，Vivaldi自带截图功能，支持页面一键截图。用户利用该功能既可以将当前页面一键截图，也能进行区域截图。

图10 页面截图功能

别再碍眼 让动图安静下来

在浏览网页的查看文字内容的时候，有个动图在一旁闪啊闪啊的甚是碍眼。这时候你就可以使用Vivaldi的页面图片管控功能来消除这个碍眼的家伙。这个功能可以快速控制是否加载页面图片，还可以设置是否播放动图，甚至可以设置仅播放一次动图。

图11 页面图片管控功能

禁止追踪 屏蔽广告

Vivaldi 内置了DuckDuckGo提供的隐私追踪列表，用于拦截各种网络追踪器。当监测到网页浏览时出现追踪器时，Vivaldi 会实现自动拦截，同时也带有页面广告拦截功能。不过这个功能并非默认开启，需要用户进入设置选项手动开启。

用户还可以通过地址栏左侧的盾牌按钮来快速设置某网站的跟踪保护等级。

图12 封禁追踪器和广告

图13 快速设置指定网站保护等级

快速保存 笔记功能

浏览网页时，遇到需要保存的资料，你是先复制内容再打开笔记软件然后粘贴这一系列的操作么？在Vivaldi就不必那么麻烦，Vivaldi自带笔记功能，用户可以将页面选定内容通过右键菜单或快捷键（ctrl+shift+c）快速的保存到Vivaldi笔记中，保留资料就这么简单。

图14 保存笔记功能

Vivaldi的笔记功能支持图文，并且自动记录来源网址，用户可以编辑笔记，支持添加图片与附件，并且Vivaldi笔记支持多设备同步——这和Chrome一样，而且没有出现网络问题。

图15 Vivaldi笔记

网页照片信息一键查看

在网页中看到优秀的照片，想要查看详细的照片信息，常规的操作都是将照片先保存下来再用图片查看软件来查看信息。在Vivaldi中，用户可以通过右键菜单来直接查看照片的详细信息。

Vivaldi为用户提供了以下照片可用信息（基于图像元数据）：

◆ 文件名和 URL。

◆ 拍摄图像的相机模型。

◆ 图像传感器 （ISO） 的景深和灵敏度。

◆ 曝光和焦距。

◆ 直方图、白平衡和色彩空间。

◆ 尺寸大小、方向。

◆ 拍摄照片的时间和日期。

◆ 版权所有。

◆ 用于处理图像的软件。

图16 查看照片详细信息

左侧栏的迷你web页

在Vivaldi中，用户可以将任意标签页拖动到左侧工具栏中释放，然后该标签页就会固定到左侧栏，并且以迷你web页形式显示。这个功能非常适合用于微博。

图17 迷你固定页面

其它的一些

在速度方面，Vivaldi基于Chromium 81内核，浏览速度相当不错，整体的稳定性也不赖，资源占用率较低。Vivaldi支持鼠标手势操作、支持全键盘操作。

Vivaldi支持账户同步功能，用户可以在不同设备中调用同一用户数据。然而和Chrome不一样的是，Vivaldi的同步等网络功能一切正常，更加适合国人使用。不过目前国内用户注册账户的时候会遇到一个困难，那就是不支持大部分国内邮箱注册，大家可以使用微软、雅虎等国际邮箱注册。

图18 国内邮箱注册出错

另外，得益于和Chrome使用同样的内核，Vivaldi可以兼容Chrome的扩展程序。只需要直接访问Chrome商店，就能安装各种扩展了，也可以通过crx文件安装，功能不输于Chrome。

总结

可见，Vivaldi浏览器的质量还是非常高的。那么和Chrome相比，它的优劣如何？

优点：

·Vivaldi自带了多款实用工具，可以帮助用户提高效率

·同步支持跨平台，而且不存在网络问题

·兼容Chrome的扩展程序，功能强大

·可定制性比Chrome更好

缺点：

·可能会遇到某些罕见的兼容问题，把UA改成Chrome后，可能一切正常。

简单来说，用户可以将Vivaldi看作是带有很多贴心小功能、而且网络同步功能正常的Chrome。与此同时，Vivaldi浏览器比Chrome开源更加彻底，而且可定制性也更强。从某些角度来说，它的确比Chrome更加强大。如果你想要一款可玩性更高、更自由的浏览器，Vivaldi很值得推荐。

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