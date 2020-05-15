英伟达发布7nm安培GPU：八代史上性能最大飞跃

5月14日晚间，在NVIDIA GTC2020大会上，NVIDIA正式发布了7nm安培GPU，号称是8代GPU史上最大的性能飞跃。同时NVIDIA发布了基于Ampere架构的两款性能强大的EGX边缘AI平台产品：适用于较大型商业通用服务器上的 EGX A100和适用于微型边缘服务器的微型EGX Jetson Xavier NX。

▲ NVIDIA创始人兼CEO黄仁勋

由于疫情的影响，此次GTC 2020采用了线上发布会的形式，而NVIDIA创始人兼CEO黄仁勋变身厨房主管，介绍了此次发布会的新品。这次的GTC 2020大会演讲中，NVIDIA CEO黄仁勋主要谈的就是HPC计算、AI人工智能、自驾驶等方面的内容。

世界最大7nm GPU发布

期盼已久的安培架构GPU终于在今年的GTC上正式发布了，跟上次的图灵GPU一样，黄仁勋表示这是NVIDIA八代GPU史上最大的一次性能飞跃。集AI训练和推理于一身，并且其性能相比于前代产品提升了高达20倍。令人惊讶的是，安培将是NVDIA的新一代GPU核心，取代Turing和Volta。换言之，NVIDIA新一代图形产品只有这一套核心，覆盖GeForce、Quadro、Tesla等。

Tesla A100

首款基于安培GPU的产品是Tesla A100加速卡，A100采用NVIDIA安培架构，该架构包含超过540亿个晶体管，这使其成为全球最大的7nm处理器，这让它成为目前全球最大的7nm处理器。它还采用了第三代Tensor Core AI核心，支持TF32运算，无需任何代码改变就可以让AI性能提升20倍，还支持FP64双精度运算，与HPC应用相比带来了2.5倍的性能。

Multi-instance GPU多实例GPU：简称MIG，这是一项创新技术，可以将一个GPU划分为七个独立的GPU，针对不同的目标提供不同的运算，最大化提高计算效率。而第三代NVIDIA NVLink 互联技术能够将多个A100 GPU合并成一个巨大的GPU来执行更大规模的训练任务。

这几个技术的创新使得Tesla A100加速卡成为苛刻工作负载的理想选择，不仅可以用于AI推理、AI训练，还可以用于科学仿真、AI对话、基因组、高性能数据分析、地震建模及财务计算等等。

与此同时，NVIDIA还宣布了基于Tesla A100的DGX A100超算，有8路Tesla A100加速卡，性能高达5PFLOPS，阿里云、AWS云、谷歌云、微软Azure、甲骨文及腾讯云都将推出基于DGX A100的云服务。

目前DGX A100发布之后就立即上市了，跟当年的Tesla V100完全不同，美国、德国的多个实验室及超算中心已经开始使用Tesla A100作为超算解决方案了。

两款EGX边缘AI平台新品

NVIDIA在会上所发布的两款边缘AI平台新品能够在边缘提供安全、高性能的AI处理能力。EGX A100适用于较大型商业通用服务器 ，微型EGX Jetson Xavier NX适用于微型边缘服务器。这两款产品能够在边缘提供安全、高性能的AI处理能力，适用于制造、零售、电信、医疗等多个行业。

边缘AI产品

EGX A100是首个基于NVIDIA 安培架构的边缘AI产品，安培架构是NVIDIA的第8代GPU架构，其在边缘运行AI推理和5G应用等各类计算密集型工作负载上提供了更为出色的性能支持。EGX A100可以实时处理来自摄像头和其他物联网传感器的大量流式数据，从而更快地获得洞见并提高业务效率。

EGX Jetson Xavier NX是全球体积最小、性能最强大的AI超级计算机，适用于微型服务器和边缘智能物联网盒。Jetson Xavier NX模块是加速AI应用的理想平台，与被业界广泛采用的前代产品Jetson TX2相比，其性能提高了10倍以上。通过运用云原生技术，开发人员即可利用这块仅有信用卡尺寸大小的高AI功能与高计算性能的模块。运行EGX云原生软件堆栈的EGX Jetson Xavier NX可以快速处理来自多个高分辨率传感器的流式数据。

具备云原生功能的Jetson Xavier NX已获得嵌入式生态系统的大力支持。Jetson Xavier NX开发者套件和Jetson Xavier NX模块现正通过NVIDIA分销渠道进行发售，售价399美元。

宝马与英伟达合作打造物流机器人

NVIDIA与宝马集团共同宣布，宝马集团已采用全新NVIDIA Isaac机器人平台对其车厂进行优化，利用AI计算与可视化技术为其打造物流机器人。

与宝马合作

此次合作重点围绕实施基于NVIDIA技术的端到端系统展开，采用基于软件架构开发、运行于NVIDIA开放式Isaac机器人软件平台的机器人，完成从训练、测试到部署的全过程。宝马集团希望借此合作优化物流工厂的流程，以更快捷、更高效地生产定制化配置的汽车。开发完成后，系统将在宝马集团全球范围内的工厂进行部署。