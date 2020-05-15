联想放弃 Win10X ，ThinkPad X1 Fold 折叠屏换上 Win10

IT之家5月15日消息 今年一月份媒体报道称，联想计划发布折叠屏平板电脑ThinkPad X1 Fold，搭载Windows 10，然后最终在可用时提供Windows 10X版本。

而如今微软已经确认Windows 10X将优先面向单屏笔记本发布，Windows 10X系统延迟到2021年正式发布。

现在，联想的应急计划似乎已经得到了回报，联想最新上传的视频显示ThinkPad X1 Fold平板电脑仅运行Windows 10系统。

联想ThinkPad X1 Fold搭载了一块可折叠的13.3英寸2K pOLED显示屏，长宽比为4：3，配有支架，扩展坞和固定磁性并支持无线充电的Bluetooth Mini折叠键盘。该笔记本电脑由轻质合金和碳纤维制成，采用了支持Intel Hybrid和Intel UHD Gen 11技术的Intel Core处理器，最高8GB LPDDR4X 内存，频率4267MHz，最高1TB PCIe-NVMeM.2 2242 SSD固态硬盘。

它还采用独特的多连杆扭矩铰链构造，整体重量不到1千克。

联想ThinkPad X1 Fold集成了5MP HD RGB摄像头和用于面部识别的IR摄像头，采用杜比音频技术的立体声扬声器以及50W电池，可保证11个小时续航，并支持快速充电。

在端口方面，ThinkPad X1 Fold提供USB Type-C Gen1端口，USB Type-C Gen2端口，DisplayPort via USB Type-C，WiFi 6（802.11ax），蓝牙5.0和5G / LTE / 4G (Cat.20) 带有SIM卡插槽。

ThinkPad X1 Fold打开时尺寸为299.4 mm x 236.0 mm x 7.8 mm（（带盖的厚度为11.5mm）），带折叠盖的尺寸为158.2 mm x 236.0 mm x 27.8 mm，重999克。

IT之家获悉，联想表示，将在2020年中发布带有Windows 10的ThinkPad X1 Fold，售价为2499美元（约合人民币17726元）。