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联想放弃 Win10X ，ThinkPad X1 Fold 折叠屏换上 Win10

2020/5/15 7:17:17来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月15日消息 今年一月份媒体报道称，联想计划发布折叠屏平板电脑ThinkPad X1 Fold，搭载Windows 10，然后最终在可用时提供Windows 10X版本。

而如今微软已经确认Windows 10X将优先面向单屏笔记本发布，Windows 10X系统延迟到2021年正式发布。

现在，联想的应急计划似乎已经得到了回报，联想最新上传的视频显示ThinkPad X1 Fold平板电脑仅运行Windows 10系统。

联想ThinkPad X1 Fold搭载了一块可折叠的13.3英寸2K pOLED显示屏，长宽比为4：3，配有支架，扩展坞和固定磁性并支持无线充电的Bluetooth Mini折叠键盘。该笔记本电脑由轻质合金和碳纤维制成，采用了支持Intel Hybrid和Intel UHD Gen 11技术的Intel Core处理器，最高8GB LPDDR4X 内存，频率4267MHz，最高1TB PCIe-NVMeM.2 2242 SSD固态硬盘。

它还采用独特的多连杆扭矩铰链构造，整体重量不到1千克。

联想ThinkPad X1 Fold集成了5MP HD RGB摄像头和用于面部识别的IR摄像头，采用杜比音频技术的立体声扬声器以及50W电池，可保证11个小时续航，并支持快速充电。

在端口方面，ThinkPad X1 Fold提供USB Type-C Gen1端口，USB Type-C Gen2端口，DisplayPort via USB Type-C，WiFi 6（802.11ax），蓝牙5.0和5G / LTE / 4G (Cat.20) 带有SIM卡插槽。

ThinkPad X1 Fold打开时尺寸为299.4 mm x 236.0 mm  x 7.8 mm（（带盖的厚度为11.5mm）），带折叠盖的尺寸为158.2 mm x 236.0 mm x 27.8 mm，重999克。

IT之家获悉，联想表示，将在2020年中发布带有Windows 10的ThinkPad X1 Fold，售价为2499美元（约合人民币17726元）。

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关键词：ThinkPad X1 Fold.联想Windows 10

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