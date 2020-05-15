重启经济前景提振美股，国产特斯拉Model 3将配百万英里电池

北京时间5月15日消息，投资者对重启经济的希望战胜了对疫情的担忧，美股星期四低开高走，三大股指全部上扬。截至收盘，道指涨377.37点，涨幅为1.62%，报收23625.34点；标普500指数涨32.5点，涨幅为1.15%，报收2852.50点；纳指涨80.56点，涨幅为0.91%，报收8943.72点。

图：纳指涨0.91%，报收8943.72

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨0.83%，亚马逊涨0.88%，苹果涨0.61%，NetFlix涨0.84%，Alphabet涨0.5%，微软涨0.43%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨0.29%，爱奇艺涨0.87%，拼多多涨1.69%，微博跌1.37%，腾讯音乐涨1.71%，阿里巴巴涨0.92%，京东涨2.41%，趣头条涨1.68%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：中芯国际（涨8.62%），团车（涨6.43%），猎豹移动（涨5.82%），人人公司（涨4.12%），富途控股（涨3.91%），信也科技（涨3.29%），趣店（涨3.14%），宜人贷（涨2.53%），老虎证券（涨2.14%），蘑茹街（涨1.94%），虎牙（涨1.93%），品钛（涨1.65%），迅雷（涨1.47%），微贷网（涨1.44%），携程网（涨1.41%），哔哩哔哩（涨1.14%），新氧（涨1.1%），中通（涨1.07%），世纪互联（涨1.07%），无忧英语（涨1.07%），凤凰新媒体（涨0.76%），乐信（涨0.73%），网易有道（涨0.44%），蔚来（涨0.29%），欢聚集团（涨0.21%），途牛（涨0.12%）。

与上一交易日持平的公司包括：金融界、流利说。

下跌的公司包括：1药网（跌0.13%），58同城（跌0.25%），嘉楠科技（跌0.33%），陌陌（跌0.38%），斗鱼（跌0.55%），新东方（跌0.61%），宝尊电商（跌0.62%），乐居（跌0.62%），云集（跌1.02%），易车网（跌1.02%），好未来（跌1.14%），新浪（跌1.3%），荔枝（跌1.33%），达内科技（跌1.33%），蛋壳公寓（跌1.38%），小牛电动（跌1.56%），UT斯达康（跌1.69%），亿航（跌1.71%），汽车之家（跌1.82%），正保教育（跌1.89%），搜狐（跌1.97%），房天下（跌2.02%），百世（跌2.05%），寺库（跌2.26%），兰亭集势（跌2.36%），如涵控股（跌2.41%），前程无忧（跌2.49%），搜狗（跌2.85%），云米（跌2.95%），500彩票网（跌3.05%），华米（跌3.13%），触宝（跌3.43%），优信（跌3.52%），唯品会（跌3.52%），360金融（跌3.74%），小赢科技（跌5.65%），金山云（跌6.45%），跟谁学（跌8.85%），简普科技（跌15.56%），信而富（跌15.91%）。

图：华米营收、目标股价遭下调，跌逾3%

将华米纳入研究范围的4名分析师，对该公司今年营收的预期为66亿元，比过去12个月增长7.6%。此前，分析师预期华米今年营收为73亿元，这意味着分析师对华米前景更不乐观了。分析师还将华米目标股价下调5.7%至16.44美元，表明他们对华米价值的担忧。目前，分析师给出的华为目标股价最高为17.7美元，最低为14.1美元，区间相当小，很显然，他们对华米价值有相似的看法。华米过去的表现以及同行的表现，有助于我们理解分析师对其业绩的预期。他们认为华米营收增速将会放缓，明年仅增长7.6%，远低于过去的58%。分析师预期213家同行营收每年平均增长6.8%，这意味着华米增速与整个行业基本相当。分析师下调华米营收预期，认为其增速与整个行业基本持平，下调目标股价，表明最近的消息使得分析师对其内在价值更悲观了。总之，鉴于分析师大幅下调对华米今年营收预期，它的未来似乎更值得警惕。今天常规交易中，华米股价下跌0.34美元，跌幅为3.13%，报收于10.54美元。

图：发布财报前京东股价三连涨

京东将于今天美股开盘前发布第一季度财报，此前数天股价已多次创下过去52周新高。自3月16日起，京东股价已累计上涨约33%，远高于同期阿里巴巴16%的涨幅。如果京东营收和利润能像过去5个季度那样双双超过预期，京东股价可能再次创下过去52周，甚至是有史以来新高，否则，可能会下跌。分析师预计京东第一季度每股收益约为0.09美元，营收为193亿美元，比上年同期增长约15亿美元，每股收益下降的原因与营收成本和运营费用高企有关。通常情况下发布财报后京东股价会出现震荡。过去3个季度中的2个季度，发布财报后当天京东股价分别上涨12.44%和12.89%，过去8个季度，发布财报后当天京东股价震荡幅度平均介于-6.09%和6.09%之间。在发布财报当天股价下跌的4个季度中，3个季度存在每股收益或营收不及预期的情况。在股价上涨12%的两个季度，第二季度每股收益比预期高0.25美元，第四季度营收比预期高约7亿美元。常规交易中京东股价上涨1.15美元，涨幅为2.41%，报收于48.96美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：美光科技（涨5.05%），Slack（涨4.83%），思科（涨4.53%），AMD（涨4.47%），英伟达（涨3.22%），惠普公司（涨3.2%），西部数据（涨2.78%），Pinterest（涨2.71%），Zynga（涨2.47%），赛门铁克（涨2.45%），甲骨文（涨2.44%），高通（涨2.4%），英特尔（涨2.32%），Spotify（涨2.07%），戴尔科技（涨2.02%），特斯拉（涨1.56%），Twitter（涨1.53%），索尼（涨1.4%），LendingClub（涨1.33%），博通（涨1.31%），eBay（涨1.09%），IBM（涨1.05%），Snap（涨0.95%），Box（涨0.71%），恩智浦（涨0.6%），iRobot（涨0.59%），PayPal（涨0.47%），zoom（涨0.46%），Fibit（涨0.46%），Yelp（涨0.42%），艺电（涨0.19%）。

与上一交易日持平的公司包括：速汇金、黑莓。

下跌的公司包括：诺基亚（跌0.58%），Uber（跌0.7%），VMware（跌0.77%），摩托罗拉系统（跌0.82%），SAP（跌0.83%），Adobe（跌0.88%），动视暴雪（跌0.96%），GoPro（跌1.13%），Groupon（跌1.39%），Salesforce（跌1.56%），爱立信（跌1.93%），Lyft（跌2.29%）。

图：苹果收购NextVR，为可能的AR/VR硬件奠定内容基础

苹果证实收购了虚拟现实直播公司NextVR，但没有披露收购价格等更多信息。收购NextVR，将为苹果传言已久的进入增强/虚拟现实硬件领域提供内容引擎。NextVR的内容合作伙伴包括美国职业篮球协会、美国职业橄榄球大联盟、美国职业摔角联盟、福克斯体育频道、Live Nation Entertainment、HBO和国际冠军杯。苹果一直在开发增强现实硬件，CEO蒂姆·库克(Tim Cook)多次宣扬这一技术的潜力。外界一直认为苹果在开发增强现实眼镜，但迄今为止它在这一领域的产品，仅仅是增强现实应用开发工具。天风国际证券公司分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo，音译)星期四发表投资报告称，预计苹果“最早将在2022年”推出支持增强现实功能的智能眼镜。与Apple Watch一样，预计苹果智能眼镜需要与iPhone配合使用。9to5Mac上个月就刊文称苹果在洽购NextVR。NextVR创办于2009年，共融资约1.15亿美元，投资方包括WarnerMedia、Comcast Ventures等。

图：国产特斯拉Model 3今年晚些时候配备“百万英里”电池

今年晚些时候或明年初，特斯拉将为中国产Model 3装备使用寿命更长的全新低成本电池，电动汽车价格将与传统汽车相当，甚至更低。据悉，新电池使用寿命可达100万英里。为电动汽车配备更先进电池只是特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)理想的一部分，他的长远目标是把特斯拉打造成一家电网。“百万英里”电池是特斯拉与宁德时代联合开发的，采用了特斯拉与电池专家联合研发的技术。最终，经过改进后的“百万英里”电池将被应用在特斯拉在其他市场销售的车型中。特斯拉的新电池，依赖于低钴或无钴化学材料、化学添加剂和加工工艺等创新，它们能降低内部压力，使电池在更长时间内存储更多电能。特斯拉还计划打造面积相当于超级工厂约30倍的电池工厂，采用自动化的高速电池制造工艺。特斯拉计划通过Redwood Materials回收电池制造材料，例如镍、钴和锂。特斯拉还曾表示有意向消费者和企业供应电能，但没有披露细节。今天常规交易中，特斯拉股价上涨12.37美元，涨幅为1.56%，报收于803.33美元。