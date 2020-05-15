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Ubuntu 移动版本 Ubuntu Touch OTA-12 正式发布

2020/5/15 8:15:31来源：开源中国作者：oschina责编：微尘评论：

Ubuntu Touch OTA-12 已经发布。Ubuntu Touch 是 Ubuntu 操作系统的移动版本，Meizu 与 OnePlus 等国产手机都支持该 OS。

此版本共合并了 251 个非翻译类 PR，主要亮点包括引入 Canonical 对 Unity8（Unity8 已经更名为 Lomiri）的最终更改，这带来了一系列新功能，比如Ubuntu Touch “主屏幕” Unity8 Dash 现在已被空白背景取代，其中 Drawer 作为新的应用程序列表展现。

同时，Mir 升级到了 1.2 版本，此更新的 Mir 支持 Wayland，不过由于缺少实现，目前不适用于基于 Android 的设备，但是 Pineline 和 Raspberry Pi 等主线设备已经在使用 Wayland。

此版本中另一个比较大的变化是应用程序的外观更加一致和美观，默认颜色进行了一些更改，并为以前缺少的区域添加了一些急需的对比度。

新颜色在背景和文本之间的对比度更好，使 Ubuntu Touch 符合 W3 的 Web 内容辅助功能指南中的文本对比度。同时更改了几乎所有默认应用程序，使许多对话框对用户而言更加清晰。

此外，新特性还包括键盘新增下滑手势、Web 浏览器删除私人会话新选项，以及解决电量显示问题等。

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关键词：Ubuntu

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