到手价 299 元，小米 Wi-Fi 6 路由器 AX1800 定金预售：明日 10 点正式开售

IT之家5月15日消息 近期，小米官方正式宣布了小米路由器AX1800，5月15日早 10 点开启定金预售，到手价299元。5月20日早 10 点正式首卖。

IT之家了解到，小米路由器AX1800拥有以下亮点，①首发高通5核企业级芯片IPQ6000，4核CPU+独立NPU完美搭配； ②疾速WiFi6，OFDMA、MU-MIMO等技术加持； ③4路独立信号放大器，支持多台Mesh组网； ④专为智能家居优化，256MB大内存稳定连接128台设备； ⑤腾讯网游加速器深度定制，免费赠送3个月会员。

小米路由器AX1800首发高通5核企业级芯片。企业级芯片，运用在家用路由上，时刻稳定在线； 4核 64位 A53 CPU+独立NPU 模组，澎湃算力，轻松应对； 独立NPU，专为处理网络流量，多应用并发无压力，更快的数据处理能力； 14nm最新一代制程工艺，更高集成度更低功耗。

小米路由器AX1800搭载4路Qorvo高性能独立信号放大器。独立信号放大器，相比集成信号放大器，信号强度提升4dB，覆盖范围提升50% 。

小米路由器AX1800为智能家居优化，256MB大内存，支持128台设备同时连接，让每台设备都能高速稳定运行，多连也不卡。小米智能设备在首次入网时，配合米家App进行设置，无需手动输入密码，入网更便捷。

小米此前发布了Wi-Fi 6路由器AX3600，AX1800是小米第二款Wi-Fi 6路由器。