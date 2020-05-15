Facebook正式发布视频会议工具Messenger Rooms

北京时间5月15日上午消息，据外媒报道，上个月，Facebook发布了可替代Zoom和Group FaceTime的视频会议软件“Messenger Rooms”，并分发给一小部分用户。现在，Facebook正式发布了每个人都可使用的Messenger Rooms。

Facebook今天的博客文章进一步解释了Messenger Rooms平台的工作原理：

可以通过新闻推送（News Feed）、群组（Groups）和活动（Events）在Facebook上启动和共享“房间”(rooms)，该房间可以随时访问。您有权选择谁可以查看和进入您的房间，或者当您不想要某人进入时，您可以将该人员从房间中移除，并封锁其进入权限。

您的“房间”将显示在新闻推送的顶部或通过通知来提示。Facebook强调，无论是好友列表上的人，还是您与其共享链接的人员，您都拥有完全的控制权限以决定谁可以进入您的房间。

如果您的朋友或社区创建了对您开放的房间，您将会在Facebook上看到这些房间，这样您就可以做相应的事情，与相应的人进行交往。当您被邀请到一个房间时，您可以通过手机或电脑直接进入——不需要下载任何东西就可以开始。

创建的房间以隐私和安全为首要考虑，因此您可以舒适地与朋友、家人和社区建立联系。Facebook不会监控您的呼叫（call），创建房间的人控制着谁能加入和查看房间，以及是否对新客人封锁或解锁该房间。呼叫必须是当房间创建者在场时才能进行，并且创建者可以随时移除房间来宾。

尽管已经正式发布，但该软件仍有一些限制。例如，只有北美的Facebook用户可以从Facebook创建一个Messenger Room；其他国家的用户将仅限于从Messenger应用App来创建房间。

您可以从应用程序商店下载Facebook应用App和Messenger应用App。您也可以在macOS上的Facebook Messenger应用App中尝试此功能。