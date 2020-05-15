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《财富》2020年中国40位40岁以下的商界精英：字节跳动张一鸣居首

2020/5/15 11:05:52来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月15日消息 昨日晚间，《财富》发布了2020年“中国40位40岁以下的商界精英”榜单。

IT之家了解到，字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣（37岁）、商汤科技创始人兼首席执行官徐立（38岁）、数坤科技创始人兼首席执行官马春娥（39岁）、滴滴创始人兼首席执行官程维（37岁）与快手创始人兼首席执行官宿华（38岁）位列前五位。

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▲ 图源：《财富》官网

《财富》表示：“今年，对于所有人来说都是特殊的一年。疫情之下，这些年轻的商界领袖，不仅在事业上取得了成功，更重要的是他们利用各种方法试图解决公共问题，从而达到企业和社会的双赢。”

姓名年龄职务
张一鸣37岁字节跳动创始人兼全球首席执行官
徐立38岁商汤科技创始人兼首席执行官
马春娥39岁数坤科技创始人兼首席执行官
程维37岁滴滴创始人兼首席执行官
宿华38岁快手创始人兼首席执行官
沈亦晨30岁Lightelligence创始人兼首席执行官
毛文超，瞿芳36岁，36岁小红书创始人兼首席执行官
徐正39岁每日优鲜创始人兼首席执行官
彭斌37岁极飞创始人兼首席执行官
周源39岁知乎创始人兼首席执行官
杨峰38岁天仪科技创始人兼首席执行官
李响39岁卡尤迪创始人兼首席执行官
赵振洪34岁百布创始人兼首席执行官
楼云31岁杭州嘉云数据科技有限公司
王宁33岁泡泡玛特创始人兼首席执行官
张赛37岁翼菲自动化创始人兼首席执行官
吴冰，吴洁36岁，36岁石墨文档创始人兼首席执行官
黄晓煌36岁酷家乐创始人兼首席执行官
陈兆芃36岁Agile Robots 创始人兼首席执行官
温书豪39岁晶泰科技董事长
陈宇39岁PingPong创始人兼首席执行官
王砚泽33岁埃洛克航空科技创始人兼首席执行官
王敏39岁爱库存创始人兼首席执行官
昌敬38岁石头科技创始人兼首席执行官
吴悦37岁追一科技创始人兼首席执行官
吴竑兴37岁善诊创始人兼首席执行官
朱宁38岁有赞创始人兼首席执行官
邵天兰31岁梅卡曼德机器人创始人兼首席执行官
姬晓晨36岁影谱科技创始人兼首席执行官
胥昕30岁XSKY星辰天合首席执行官
姚志锋35岁清锋时代创始人兼首席执行官
徐育斌39岁丰巢创始人兼首席执行官
魏建仓39岁深之蓝创始人兼首席执行官
吴云39岁云砺信息创始人兼首席执行官
沈鹏33岁水滴公司创始人兼首席执行官
陈安妮28岁快看漫画创始人兼首席执行官
李通36岁擎朗智能创始人兼首席执行官
杨威36岁上海快仓智能科技创始人兼首席执行官
邓锦宏35岁一亩田创始人兼首席执行官
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关键词：张一鸣

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