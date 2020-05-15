《财富》2020年中国40位40岁以下的商界精英：字节跳动张一鸣居首

IT之家5月15日消息 昨日晚间，《财富》发布了2020年“中国40位40岁以下的商界精英”榜单。
IT之家了解到，字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣（37岁）、商汤科技创始人兼首席执行官徐立（38岁）、数坤科技创始人兼首席执行官马春娥（39岁）、滴滴创始人兼首席执行官程维（37岁）与快手创始人兼首席执行官宿华（38岁）位列前五位。
▲ 图源：《财富》官网
《财富》表示：“今年，对于所有人来说都是特殊的一年。疫情之下，这些年轻的商界领袖，不仅在事业上取得了成功，更重要的是他们利用各种方法试图解决公共问题，从而达到企业和社会的双赢。”
|姓名
|年龄
|职务
|张一鸣
|37岁
|字节跳动创始人兼全球首席执行官
|徐立
|38岁
|商汤科技创始人兼首席执行官
|马春娥
|39岁
|数坤科技创始人兼首席执行官
|程维
|37岁
|滴滴创始人兼首席执行官
|宿华
|38岁
|快手创始人兼首席执行官
|沈亦晨
|30岁
|Lightelligence创始人兼首席执行官
|毛文超，瞿芳
|36岁，36岁
|小红书创始人兼首席执行官
|徐正
|39岁
|每日优鲜创始人兼首席执行官
|彭斌
|37岁
|极飞创始人兼首席执行官
|周源
|39岁
|知乎创始人兼首席执行官
|杨峰
|38岁
|天仪科技创始人兼首席执行官
|李响
|39岁
|卡尤迪创始人兼首席执行官
|赵振洪
|34岁
|百布创始人兼首席执行官
|楼云
|31岁
|杭州嘉云数据科技有限公司
|王宁
|33岁
|泡泡玛特创始人兼首席执行官
|张赛
|37岁
|翼菲自动化创始人兼首席执行官
|吴冰，吴洁
|36岁，36岁
|石墨文档创始人兼首席执行官
|黄晓煌
|36岁
|酷家乐创始人兼首席执行官
|陈兆芃
|36岁
|Agile Robots 创始人兼首席执行官
|温书豪
|39岁
|晶泰科技董事长
|陈宇
|39岁
|PingPong创始人兼首席执行官
|王砚泽
|33岁
|埃洛克航空科技创始人兼首席执行官
|王敏
|39岁
|爱库存创始人兼首席执行官
|昌敬
|38岁
|石头科技创始人兼首席执行官
|吴悦
|37岁
|追一科技创始人兼首席执行官
|吴竑兴
|37岁
|善诊创始人兼首席执行官
|朱宁
|38岁
|有赞创始人兼首席执行官
|邵天兰
|31岁
|梅卡曼德机器人创始人兼首席执行官
|姬晓晨
|36岁
|影谱科技创始人兼首席执行官
|胥昕
|30岁
|XSKY星辰天合首席执行官
|姚志锋
|35岁
|清锋时代创始人兼首席执行官
|徐育斌
|39岁
|丰巢创始人兼首席执行官
|魏建仓
|39岁
|深之蓝创始人兼首席执行官
|吴云
|39岁
|云砺信息创始人兼首席执行官
|沈鹏
|33岁
|水滴公司创始人兼首席执行官
|陈安妮
|28岁
|快看漫画创始人兼首席执行官
|李通
|36岁
|擎朗智能创始人兼首席执行官
|杨威
|36岁
|上海快仓智能科技创始人兼首席执行官
|邓锦宏
|35岁
|一亩田创始人兼首席执行官