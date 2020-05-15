《财富》2020年中国40位40岁以下的商界精英：字节跳动张一鸣居首

IT之家5月15日消息 昨日晚间，《财富》发布了2020年“中国40位40岁以下的商界精英”榜单。

IT之家了解到，字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣（37岁）、商汤科技创始人兼首席执行官徐立（38岁）、数坤科技创始人兼首席执行官马春娥（39岁）、滴滴创始人兼首席执行官程维（37岁）与快手创始人兼首席执行官宿华（38岁）位列前五位。

▲ 图源：《财富》官网

《财富》表示：“今年，对于所有人来说都是特殊的一年。疫情之下，这些年轻的商界领袖，不仅在事业上取得了成功，更重要的是他们利用各种方法试图解决公共问题，从而达到企业和社会的双赢。”