他们写的网络文学为何只是“作业”？

一周前的“五五断更节”，是众多网文作者对相关不公平合同的一次围剿。

但是，引发网文作者群集体断更举措的，仅仅只是因为平台的一纸合同吗？网文作者们为何如此“敏感”？

“其实，一开始我对于（网传合同）条款是无感的。”

李骞是一名90后网文创作者。他告诉懂懂笔记，自己的本职工作是研发工程师，业余时间兼职在网文平台上创作小说，可谓纯粹是兴趣爱好，类似“大刘”（刘慈欣）那样的心态。“我写网文，本身就没当做什么赚钱的事情。”

躁动氛围感染，腰部作者断更

但是，就在五一节当天，他被另一位认识的网文作者拉进了一个钉钉群，群里有上百群友，而且正在义愤填膺地讨论着什么。

据那位朋友介绍，这个群里都是网文创作者，聚在一起是为了商议如何讨伐阅文官方推出的“霸权”合同。作为一名经常“扑街”（即创作不获平台签约）的创作者，李骞一开始并不是很在意。

“可是群里的网文作者们聊得很激动，在那样的的氛围下，我也不好多说什么。”最后，群里大部分网文作者同意为了响应“五五断更节”的号召，都计划在五号当天断更。然而，也有小部分网文创作者并不同意断更，并表达了自己的观点。

李骞解释，作为网文作者，只有每日更新网文才能拿到平台的全勤奖励，如果断更了一天，就意味着作者将失去5月份的全勤奖，“而且断更也会影响订阅量，很多专职作者，尤其是订阅量比较大的，都不太愿意影响自己的全勤奖和订阅量。”

但是，胳膊始终拧不过大腿，大部分支持“五五断更节”的网文作者开始给这一小部分人讲道理。有的作者称，如果不趁着舆论的大势“围剿”、讨伐官方平台，以后对于作者的压榨或变本加厉。“有的作者甚至还拿出了马丁·尼莫拉的著名诗歌，劝告群里所有的网文作家，如果这次不抗争，以后官方再欺负大家就再也没有人站起来说话了。”

李骞表示，在这样的氛围之下，最后所有群内的作者都承诺会参与断更。

不过，让他和群里作者都感到气愤的是，即便大家都在5号当天暂停更新，却遭到了平台部分头部作者的“爆更”反击。所谓“爆更”，指的是在当天连更多期内容，“最多的一位作者在那天连更了四、五篇，可把订阅的读者们乐坏了。”

李骞开始认识到：所谓的“五五断更节”并不是一边倒的网文作者讨伐官方平台，而是平台的支持者与反对者之间的一次博弈。

尽管平台此后陆续发文辟谣，并试图平息风波，但是群里的作者们并没有因此冷静下来，甚至有人表示停更对官方缺乏威慑力，应该做出更多的举措。

“现在大家还在酝酿下一次行动，其实，部分作者是在这种氛围下裹挟着参与。”当问及参加“五五断更节”后的感受时，李骞叹了一口气表示，自己也是脑子一热才参与的作者之一，“其实参不参加都觉得日更太累了，已经对这个（网文创作）失去信心了。”

实际上，网文创作真的只是累吗？

“敏感”的创作者，对流量积怨已久

“网文创作者的苦，年轻作者是无法完全理解的。”

相比李骞，陈晓婷的网文创作经历显然长了许多。她告诉懂懂笔记，从2010年开始，还是大三学生的她就已经开始创作网文小说，至今已经整整十年。

在过去的十年间，她一共创作了八篇不同风格的网文小说（中篇），只有三部作品获得了平台上架。而这十年时间，她认识的不少圈内作者都患上了严重的颈椎病。

入行一段时间的网文创作者都知道，平台是作者创作内容的分发平台，也是创作者的收入来源。个人收入的多少取决于续更奖励以及收费分成，“一般而言，LV1的新人每天都续更，月全勤奖也就是几百元，不过作家等级越高相应收入也会更多。”

陈晓婷表示，平台的作者从lV1到LV5收入差距明显。前面的几个等级都拿的普通合约，LV1月收入基本800以下，到了LV2大约是1200到2000之间。LV3算是勉强过了温饱线，月收入约在2000~5000元。“能混到LV4的都是小有名气了，月收入八千至一万五，而到了LV5就是大神，和平台的合约都是单独的。白金作家嘛，不敢想象了，那都是神一般的存在，拿的是最高级别合约，推广渠道，版权分成和其他作者全都不一样！”

过去几年间，国内网文平台经历了一系列的整合、并购，但是陈晓婷的创作收入却在逐步减少。和所有直播、短视频平台一样，网文平台也在大力扶持头部创作者，给予他们更多推荐与流量，LV5、白金与普通作者之间的资源差距是难以想象的，网文平台创作者的“二八效应”尤为明显。

“得到流量扶植的作家，收入丰厚，作品最后还可以IP化改编拍摄成为影视剧。”陈晓婷坦言，尽管同样是每日更新、熬夜码文，但能熬出头的作者（LV4以上）和大量普通作者相比待遇好得太多，LV5年入百万以上也都不成问题。

目前，创作了十年网文的晓婷还在受到订阅量锐减，流量减少的的煎熬，许多作品都是因为推荐无望，读者订阅锐减不得不草草强行“完结”。相比日更码字的累，投入全部精力的作品始终不被认可，更让她感到身心疲惫，“一方面要承认水平有差距，另一方面要说这真的是命”。

“若网文作品不被扶植，不做商业化、IP化改变，90%的作者在收入上可以说少得可怜。”陈晓婷告诉懂懂笔记，很多和她一样创作多年网文的作者，月收入大多是在三、四千元左右。一些熟悉的作者朋友因为收入逐日减少，不得不搬进城中村租住，继续没日没夜地创作网文。

其中，个别创作者为了增加收入，也为了增加平台推荐的“命中率”，一直是同时创作两部作品，每天每部作品更新6000字，一天要码至少12000字，“所以我能体谅那一些为了几百元的全勤奖，选择不参加断更活动的网文作者，大家真的不容易。”

虽然自己参与了“五五断更节”，但她深知这些举措对改变官方规则的作用有限，大家纯粹是为了发泄内心的不满，表达平台在流量扶持上的不公平。至于霸王合同为何签了几年到现在才爆发不满，“我觉得也是管理方换人的诱因吧。”

周围不少作者朋友都和她一样，因为创作多年未获得平台扶持，所以对行业、平台的积怨和失望已深，“期望高、收入低、打击大，有一定资历的（腰部）网文作者都性格敏感，恨不得志。”

显然，几乎所有“恨不得志”的网文创作者，都十分怀念曾经“青铜时代”的创作氛围。

功利心逐年变化，创作自由成记忆

“大学时期，我就开始创作网文了，当时从没想过挣钱这个念头。”

从2005年开始创作网文的张宇，是这一次“五五断更节”的积极参与者之一。他告诉懂懂笔记，早在网文创作初期，国内有许多诸如起点、潇湘、红袖添香、逐浪和晋江这样的网文平台，创作者可以根据创作的内容领域去选择平台、签约平台。

2005年之前的那两三年，不同的网文平台之间各具特色、百家争鸣。尽管网文平台众多，读者流量分散，但是各平台给予了网文创作者更多的选择权，以及更多的分发机会，堪称网络文学的青铜时代，“那时创作的门槛也相对比较低，大学时写的仙侠小说，天马行空肆意创作，而且有许多读者观看。”

阅读量和忠实读者，是支撑网文创作者持续创作的原动力。张宇回忆，在平台间相互竞争较为公平、缓和的创作环境下，许多网文创作者虽难以一炮而红，但却拥有固定的读者群体。

即便一些作者小有名气并签约平台后，创作者的收入也不是高的离谱，而且作者群体的收入都相对平均，“宿舍里的两位室友都创作网文，有擅长都市言情的，有喜欢写穿越、异世界的，那时大家每月也都能拿到小几百元的收入。”

当时红极一时的头部大作，都是普通创作者的学习榜样，并不会因为平台流量倾斜，而让其它创作者觉得眼红，甚至嫉妒和不满，“这个氛围，是因为网文平台之间有一定竞争，作品之间也有一定的竞合关系，机制相对也更公平些。”

但是他眼中这些“美好”的景象，都随着2014年之后网文平台的一系列整合、收购而“变了味”。网络文学行业，逐渐变得越来越功利。

“最关键的是，一些平台开始采取全勤机制，大家自由创作的氛围不在了，创作者变成了机器，每天都为了完成更新任务而创作。要知道，很多优秀网文作者一开始都不是全职的，网文创作那点儿收入不足以养家糊口。”

张宇也曾经一度为了全勤创作辞去了工作，妥妥地将兴趣变成了生计。在他看来，只要有收入压力，有功利心在，创作者的心态就会逐渐变得浮躁，小说内容也失去灵魂。他坦言，这是后来许多网文创作者面临的问题，尤其是几年前顶级作家高达1亿元的版税被曝光，更让很多人心态失衡。

“很多人其实都可以做到90个月不断更，那时因为喜爱创作，我这几年都是在‘以贩养吸’，为了写而写，让我开始厌倦这种机械式的码字创作了。”对他而言，签约平台、上架作品、全勤续更，只是一种维系生活的手段，他认为网文作品的品质想要再度辉煌，行业必须打破任务式续更、功利式扶植的桎梏，让创作者有更多自由的创作空间，公平的创作氛围。

在他看来，这也是部分“资深”作者之所以发起断更活动，挑战平台规则的最终原因，“以前熬夜写文真的很累人，创作收入少但是有成就感。现在每月盯着分成和全勤，创作激情反而不见了。”

有不具名圈内人士告诉懂懂笔记，在经历大规模整合、并购之后，网文平台强者恒强的局面已经成型，大量的创作者、读者都涌向少数几个网文平台。根据比达咨询公布的数据显示，2019年在线阅读市场份额中，阅文以25.2%，超过掌阅、书旗，位列行业三强之首。但网文平台的本质是追逐流量，筛选、扶植部分优质内容是再正常不过的商业行为。因此，很多创作者也在平台的流量规则当中，逐渐失去了初心，为了收入、流量开始重量不重质，不顾逻辑、套娃创作，只为了吸引读者眼球。

结束语

在这种氛围下，一旦自己的作品不被扶持、不被推荐，很多作者便开始陷入怨天尤人、恨不得志的“死循环”当中。这种局面，既有平台游戏规则的约束和限制，也有网文作者心态失衡的原因。即便新的平台入局，甚至是“免费模式”被行业重新热议，但“敏感”的创作者如果无法重拾初心，最终也只能是活在“过去的世界”里。

（应被访者要求，文中人物均为化名）