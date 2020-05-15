丰巢在上海延长一个月免费使用期，首个停用小区率先试点

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IT之家5月15日消息 澎湃新闻消息，丰巢上海地区负责人称将先在上海地区延长一个月的免费使用期限，先在中环花苑试点，从明日开始。之后将在中环花苑小区内广泛张贴业务指引，并要求快递公司在派件前电话通知收件人。
IT之家此前报道，全国首个抵制丰巢快递柜“超时收费”的杭州东新园小区已于5月15日恢复使用丰巢快递柜。针对丰巢快递柜超时收费，《人民日报》此前已发声称消费者知情权选择权不容侵犯。
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