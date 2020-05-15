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腾讯游戏正测试“人脸识别”：未成年人微信支付 400 元后充值需验证

2020/5/15 15:10:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月15日消息 2019年11月，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，明确游戏产业防沉迷标准。2019年底，腾讯已经完成全部产品的实名部署。

继《和平精英》等50款产品陆续启用防沉迷新规后，腾讯将在5月底前，新增包含《王者荣耀》、《龙之谷》手游、《云裳羽衣》在内的30款产品，严格实施网络游戏账号实名制度和控制未成年人游戏时段时长、消费金额。目前，《王者荣耀》已在进行灰度测试。

至此，腾讯旗下共计80款游戏将落实防沉迷新规，预计上半年内完成腾讯运营全部移动游戏产品接入工作。

针对目前仍存在未成年人挪用家长设备、账号进行游戏的情况，家长可以启用成长守护平台的“自我管理”模式，对自有账号设置游戏时长和消费规则，避免过度娱乐或非理性消费。

（游戏产品启用防沉迷新规后的通知示例）

IT之家获悉，目前，腾讯正在小规模测试人脸识别技术的进一步应用——通过实名认证，但仍被判定存在高度疑似未成年游戏行为的用户，通过微信支付在游戏内自然月超过400元后，若想再次充值，系统将要求用户进行人脸识别验证，“人脸”一致才允许进行后续支付行为。

腾讯表示，未来将遵照相关主管部门的指导意见，以谨慎的态度，并综合考虑用户隐私、信息安全与未成年人识别需求之间的平衡，逐步探索这项前沿技术的安全应用。

除了现有措施以外，腾讯也透露正在进行更多新的尝试，并于近期公布，着力为未成年人构建更加健康的网络环境。

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关键词：腾讯游戏微信支付

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