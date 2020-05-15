B&O 推出第二代 Beosound A1 便携式蓝牙音箱

IT之家5月15日消息 来自丹麦的 B&O（Bang & Olufsen）近日推出了第二代 Beosound A1 便携式蓝牙音箱，与几年前的初代相比，第二代提升了续航时长，防尘防水，并加入了亚马逊语音助手 Alexa 的支持。

从外观来看，第二代 Beosound A1 与前代没有太大的变化，仍然采用了喷砂铝材质，并辅以皮革腕带，提供黑色和灰色两款配色可选，但第二代在尺寸上比前代纤薄了一些，而且重量也相比前代产品减轻了 7%，此外网格的形式也有所不同，其他设计细节上，第二代的操作按钮更大，更易于操作。

至于内部配置，第二代 Beosound A1 有着较大的变化，配备了 3.5 英寸低音单元、以及一个 0.75 英寸的球顶式高音单元，两个 DSP 滤波以及一个支持 apt-X 的放大单元。

和前代一样，Beosound A1 二代依旧不支持 Wi-Fi 连接，只能通过蓝牙 5.1 与手机配对，这一设计降低了音箱的功耗，提升了续航。B&O 表示，在 70 分贝的典型音量下，第二代 Boesound A1 的续航约为 18 小时；如果降低到 55 分贝，续航将延长到 48 小时左右。另外，音箱采用 USB-C 接口充电，完全充满大约需要 3 个小时。

值得一提的是，新款 Beosound A1 还支持亚马逊 Alexa 智能助手，内置了一个三麦克风阵列，支持最远 16 英尺的聆听范围，并且无需按下按钮，可以直接唤醒 Alexa，触发语音助手。此外，第二代 Beosound A1 还支持 IP67 级防尘防水，即使在游泳池、浴室也可以使用。

目前，新 Beosound A1 已开启销售，价格与前代保持一致，为 250 美元，约合 1750 元。