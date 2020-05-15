报告：2020年一季度手机诈骗人均损失8218元

IT之家5月15日消息 360公司今日发布《2020年第一季度中国手机安全状况报告》，报告指出，移动设备方面，收获用户主动标记骚扰电话400.8万个，报告显示手机诈骗受害者人均损失8218元。

根据报告的内容，360在2020年第一季度，截获约移动端新增恶意程序样本39.2万个，其中以资费消耗类为主。从地区而言，遭受恶意程序较多的为河南、山东、广东、江苏、河北等省份。

而综合PC端与手机端的数据来看，钓鱼网站类型主要为境外彩票（71.9%）、假药（11.5%）、虚假购物（7.9%）、虚假中奖（3.2%）、金融证券（2.5%）等。此外，骚扰电话、垃圾短信仍是手机端的主要毒瘤。从骚扰电话标记类型中看，响一声以67.3%的比例位居首位；其次为广告推销（9.9%）、骚扰电话（7.2%）、疑似欺诈（5.9%）、房产中介（3.9%）、保险理财（3.6%）、招聘猎头（1.9%）与诈骗电话（0.2%）。

报告显示，2020年第一季度共接收手机诈骗举报856起，涉案总额高达340.2万元。其中，金融理财类诈骗占比最高，其次则为虚假兼职、赌博及虚假购物类案例。

IT之家提醒广大用户提高防范意识，切勿将身份证影像、银行卡号以及短信验证码等信息告知任何陌生人，谨防电信诈骗。