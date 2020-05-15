京东一季度营收1462亿元同比增超20%，净利润11亿

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IT之家5月15日消息 京东发布2020年第一季度财报，财报显示：京东第一季度净营收1462亿元，市场预期1366.6亿元，去年同期1211亿元，同比增长20.7%。GAAP净利润11亿元，市场预期3.61亿元，去年同期73亿元。
京东预计第二季度营收1,800亿元人民币至1,950亿元人民币，同比增长20%-30%。
IT之家了解到，受此影响，京东盘前涨5.19%。
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