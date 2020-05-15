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华为EMUI 10.1开启公测：15款机型可升级

2020/5/15 18:22:14来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月15日消息 今日华为EMUI官方微博宣布，开启EMUI 10.1系统公测，并注明此次公测包括Mate 20系列、nova 5 Pro、荣耀20（Magic UI 3.1）系列、华为平板M6在内的共计15款机型。

关于EMUI 10.1的主要看点，首先是首先是微立体AOD，在感官上增加了前后立体景深的3D视觉感。此外还包括智慧分屏，从屏幕两侧向内滑动并停顿，可唤出侧边应用栏，长按拖住应用开启分屏，并支持包括图片、文字等内容在两个应用之间的拖拽。

华为EMUI 10.1还首创多设备控制中心，可实现系统智能推荐附近设备，一键切换视频及音乐的播放设备等。

IT之家友情提示：参与公测的用户，需根据官方给出的公测报名入口或花粉俱乐部APP，根据指定机型进行报名。本次公测支持的机型包括：

华为Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X 4G、Mate 20 X 5G、Mate 20 RS保时捷版；

华为nova 5 Pro；

华为平板M6（8.4英寸）、华为平板M6（10.8英寸）、华为平板M6高能版；

荣耀机型（Magic UI 3.1）包括荣耀20、荣耀20 PRO、荣耀V20、荣耀Magic 2、荣耀9X、荣耀9X PRO。

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关键词：EMUI 10.1

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