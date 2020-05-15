中国移动杨杰：力争提前完成年内5G基站30万目标

5月15日下午消息，5月17日世界电信和信息社会日即将到来，中国移动党组书记、董事长杨杰发表致辞。

杨杰表示，中国移动一方面加快推进5G、数据中心、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链等新型信息基础设施开工建设，力争提前完成年内5G基站达到30万个的目标，全面提升云网一体服务能力和智慧运营能力；另一方面，顺应线上化、智能化、云化等新趋势，把握疫情防控中催生的数字化转型和信息消费升级新需求，推进“网+云+DICT”融合应用，加速5G融入百业、服务大众，促进远程办公、在线教育、数字生活、智慧社会等应用发展，在释放信息消费潜力、培育壮大新的经济增长极中发挥更大作用。

他还提到，中国移动将加快推动业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸，业务市场从聚焦移动市场向个人、家庭、政企、新兴“四轮”市场全向发力，发展方式从资源要素驱动向创新驱动转型升级，持续深化基于规模的融合、融通、融智价值经营体系，推动公司实现高质量发展。

以下为杨杰致辞全文：