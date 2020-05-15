中国移动杨杰：力争提前完成年内5G基站30万目标

5月15日下午消息，5月17日世界电信和信息社会日即将到来，中国移动党组书记、董事长杨杰发表致辞。
杨杰表示，中国移动一方面加快推进5G、数据中心、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链等新型信息基础设施开工建设，力争提前完成年内5G基站达到30万个的目标，全面提升云网一体服务能力和智慧运营能力；另一方面，顺应线上化、智能化、云化等新趋势，把握疫情防控中催生的数字化转型和信息消费升级新需求，推进“网+云+DICT”融合应用，加速5G融入百业、服务大众，促进远程办公、在线教育、数字生活、智慧社会等应用发展，在释放信息消费潜力、培育壮大新的经济增长极中发挥更大作用。
他还提到，中国移动将加快推动业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸，业务市场从聚焦移动市场向个人、家庭、政企、新兴“四轮”市场全向发力，发展方式从资源要素驱动向创新驱动转型升级，持续深化基于规模的融合、融通、融智价值经营体系，推动公司实现高质量发展。
以下为杨杰致辞全文：
今年世界电信和信息社会日的主题是“连通目标2030：利用ICT促进可持续发展目标（SDG）的实现”，这一主题契合了网信事业代表新的生产力和新的发展方向的趋势，对基础电信运营企业以信息通信技术推动经济社会可持续发展提出了更高要求。
当前，我们仍处于新冠肺炎疫情常态化防控的特殊时期。在疫情防控中，中国移动全力以赴做好通信保障、服务保障、防控保障“三个保障”，确保疫情期间通信网络畅通和通信服务不断，满足亿万群众和千家万户的线上工作学习生活需求，创新推出5G远程诊疗、大数据行程查询服务等应用，在助力疫情防控和复工复产中发挥了重要的作用。总书记指出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，积极丰富5G技术应用场景。中国移动坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，一方面，加快推进5G、数据中心、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链等新型信息基础设施开工建设，力争提前完成年内5G基站达到30万个的目标，全面提升云网一体服务能力和智慧运营能力；另一方面，顺应线上化、智能化、云化等新趋势，准确把握疫情防控中催生的数字化转型和信息消费升级新需求，推进“网+云+DICT”融合应用，加速5G融入百业、服务大众，促进远程办公、在线教育、数字生活、智慧社会等应用发展，在释放信息消费潜力、培育壮大新的经济增长极中发挥更大作用。
奋斗20载，整装再出发。中国移动已经走过20年的发展历程，我们将始终坚守“推动信息通信技术服务经济社会民生”的初心，秉承20年积淀形成的资源禀赋和能力优势，贯彻新发展理念，致力于做网络强国、数字中国、智慧社会建设主力军，全面构筑创世界一流“力量大厦”，加快推动业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸，业务市场从聚焦移动市场向个人、家庭、政企、新兴“四轮”市场全向发力，发展方式从资源要素驱动向创新驱动转型升级，持续深化基于规模的融合、融通、融智价值经营体系，推动公司实现高质量发展，更加有力地促进经济社会可持续发展目标的实现，为决胜全面建成小康社会贡献更大力量。