相爱又相杀？「良心软件商」微软的苹果开发之路

微软和苹果都是世界上最大的科技公司之一，旗下很多产品都存在直接竞争。不过作为各自领域的排头兵，他们互相之间也都无法忽视对方的存在，在一些领域甚至是有合作联动，可以说是「相爱相杀」。

最近，有外媒报道称微软 Office 正在开发对 iPad 鼠标/触控板的支持，微软远程桌面更是在更新中直接写道「下一版本将提供本机鼠标和触控板支持」，这让不少人直呼「良心开发商」。

其实，微软在苹果生态做开发已经不是第一次了，两家公司的很多产品也互有联动。这些合作有的是主动开放，有的是被动妥协，结合这两家起起落落的历史看，其实是一个十分有趣的故事。

图形用户界面专利纠纷，比尔盖茨：我们其实都不亏

微软最早以开发软件起家，真正腾飞是靠获得了当时巨头 IBM 的一份订单，而彼时的苹果还叫「苹果电脑公司」，靠组装电脑起家。两者本来顺风顺水，互相之间没有直接竞争，微软还在 1984-1987 年之间陆续给苹果的 Mac 平台开发过 Word、Excel、PPT 三大办公软件。

图片来源：Version Museum

在此期间，比尔盖茨曾经到苹果总部进行过参观，观看了乔布斯展示的 Mac 图形用户界面原型。1985 年，微软发布了图形用户界面的操作系统 Windows，当时占市场主流的 IBM 电脑纷纷用上了图形用户界面，并且可扩展性更高、价格更便宜。这直接影响了苹果电脑在市场上的竞争力，苹果和微软的关系也发展到了剑拔弩张的程度。

1988 年，苹果以侵权为由把微软告上法庭，微软则以停止 Mac 端 Excel 的开发为威胁。外部市场占有率下滑，内部苹果也在经历着动荡，乔布斯出走，苹果相继推出 Apple Newton、数码相机、游戏机等产品救市，但都未能获得成功。

另一边微软则是靠着 Windows、Office 的成功，牢牢占据了电脑市场的占有率。与苹果的专利之争最终在 1995 年落下帷幕，法院驳回了苹果的诉求，此案不了了之。后来比尔盖茨曾在与网友的互动中承认，微软和苹果其实都不是图像用户界面之争的受害者，两家都是从施乐公司的设计中获得了灵感。

完整访谈：Reddit

乔布斯回归，微软向苹果注资 1.5 亿美元

微软和苹果的关系真正迎来缓和，是乔布斯在 1997 年回归苹果之后。在当年的那场 Macworld 大会上，乔布斯上演了一场「英雄归来」的戏码，上场前的欢呼声不亚于娱乐明星，在 30 分钟的演讲中，乔布斯承认了过去几年苹果公司所犯的错误，同时宣布了一系列改革措施，其中一项就是要变得更开放。

演讲后半场，微软作为合作伙伴在屏幕上出现，观众席里传来阵阵嘘声和喊 NO 的声音，乔布斯的表情有些无奈，但还是从容地介绍接下来的合作举措。首先是为专利战划下一个不那么「完美」的句号，双方签订了为期五年的专利交叉许可，共享一部分专利。微软 Office 将在 Mac 上运行五年，与 PC 平台同步发行主要版本。

接着是在 Mac 电脑上将 IE 作为默认浏览器，底下又是一片嘘声，乔布斯解释道：「IE 也是一个十分优秀的浏览器，当然用户也有权利更改自己的默认设置。」最后也是最重要的，乔布斯宣布微软将在市场上购买 1.5 亿美元的无投票权苹果股票，现场响起了一片掌声，观众这才明白，前面的一系列「妥协」，其实都是这 1.5 亿美元的交换砝码，苹果可能「有救了」。

互相学习，实现共赢

后面的苹果就真的「走起来」了，而微软这边则是陷入了政府的反垄断调查与公众争议当中。2007 年苹果发布了划时代的 iPhone，将自己改名为「苹果公司」，接着比尔盖茨宣布退休，微软虽然努力与苹果、谷歌在移动设备领域进行竞争，但最终没能站稳脚跟。

2012 年，微软打破了不做电脑硬件的传统，推出 Surface 电脑参与竞争。此时苹果的 iPad 系列已经在平板电脑市场占据一定的份额，不过两者擅长的领域各不相同，并没有陷入直接的对抗。这时候的微软和苹果都学会了互相学习，以求共赢，而不是正面刚。

2015 年，苹果发布了野心更大的 iPad Pro，有键盘、手写笔，似乎是在向 Surface 看齐。同时仿佛历史重现一样，苹果高级副总裁 Philip Schiller 在介绍合作伙伴时问现场观众：「谁最了解生产力呢？」底下一阵沉默，「当然是微软。」观众这才发出了笑声。

微软的开发者上场演示了专门为 iPad Pro 优化的 Office 三件套，包括分屏以及对 Apple Pencil 的支持。第二位上场的合作伙伴 Adobe 也曾与苹果交恶，这是另一个合作实现共赢的例子。

良心 iOS 开发者——微软

接下来苹果产品的新特性，良心开发商微软几乎都会在第一时间支持，iPhone 6s 的 3D Touch、后续其它软件的 Apple Pencil 适配，包括即将到来的 Office 鼠标/触控板支持。

图片来源：Bhargav Khirsariya

微软甚至专门在 iOS 平台推出过一款 Microsoft Pix 相机应用，来展示自己的 AI 技术。它支持用多张照片合成一张优质照片，在弱光下可以拍摄更清晰的人像，也支持艺术滤镜和类似 Live Photo 的动态图片。这个应用曾被《时代周刊》评为 2016 年度 50 强最佳应用，The Next Web 评价道：「微软打造了 iPhone 和 iPad 上最优秀、最易用的相机应用。」嗯，良心 iOS 开发者实锤了。

其实对于微软和苹果这个体量的巨头公司来说，底下业务的合作和竞争都是常态。同时面对疫情，苹果和谷歌不也打破隔阂，合作推出健康信息追踪工具了吗？说到底只有让自己的产品被更多人使用，才能实现更大的价值，至于软件运行在哪个系统、跑在谁家的设备上，其实都可以商量。