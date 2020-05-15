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苹果第八代iPad新爆料：搭载A12处理器

2020/5/15 20:07:54来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月15日消息 国外爆料人士@L0vetodream 称，苹果第八代iPad将于今年上市，该产品将由第七代iPad搭载的A10芯片，升级至A12芯片。

目前在售的iPad产品线包括iPad、iPad Air、iPad mini和iPad Pro。其中去年9月份发布的第七代iPad价格最低，国行版起售价为2499元，相比较小尺寸的iPad及同系上代产品，该机虽然采用更大的10.2英寸显示器，但其采用的依然是A10处理器。

苹果分析师郭明錤在最新的报告中称，苹果正在开发两种全新屏幕尺寸的iPad，包括10.8英寸和另一款8.5-9英寸的iPad mini，他预计这两款产品分别于2020年下半年和2021年上半年推出。

分析中称，两款新iPad将类似于iPhone SE的产品策略，这也意味着新品同样会采用较为低廉的定价，由于目前第七代iPad为10.2英寸，因此尚不明确苹果是否计划推出更大尺寸的iPad或通过增加屏占比而提升显示面积。

根据以往的规律，苹果在过去三代中每年都对iPad产品进行更新，而目前在售的第七代iPad所采用的A10芯片则首次出现于iPhone 7系列产品中，因此根据规律可以预测，首发于iPhone XS的A12芯片极有可能被使用于第八代iPad中。

IT之家了解到，爆料此消息的推特账户@L0vetodream 之前还称，14英寸的MacBook Pro 将于2021年发布。值得一提的是，该账户此前曾准确预测了关于iPhone SE在四月第二周上市及共有三种存储版本等一些细节，以及iPad Pro将于3月第三周推出。

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关键词：iPad

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