路透社：美国修改出口规定，芯片制造商向华为供货需获许可

5月15日消息，据路透社报道，美国商务部于当地时间周五宣布修改一项出口规定，禁止全球制造商向华为提供芯片。

此举对华为、苹果、芯片代工巨头台积电以及高通来说，都堪称是重创。其中，台积电是华为海思部门芯片的主要生产商。

华为的智能手机和电信设备都需要芯片，而芯片又是美国争夺全球技术主导地位的核心。美国正试图说服盟国将华为的设备排除在下一代5G网络之外，理由是其设备可能危及国家安全。华为多次否认这一说法。

美国商务部表示，尽管华为在2019年5月被列入美国“实体清单”，但该公司仍在继续使用美国的软件和技术设计芯片。出口规则改变后，使用美国芯片制造设备的外国公司在向华为或海思等附属公司供应某些芯片之前，将被要求获得美国许可证。

对于华为来说，要想继续获得某些芯片组或使用与某些美国软件和技术捆绑的半导体设计，都需要获得美国商务部的许可。

美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)在一份声明中表示，规则的改变是为了“防止美国技术促成违背美国国家安全和外交政策利益的恶意活动”，并补充说，华为及其附属公司“已经加大了破坏这些基于国家安全限制的努力”。

美国商务部还称，这项规定将允许已经在生产的芯片运往华为，只要发货在周五起120天内完成即可。这些芯片组需要在周五之前投产，否则根据最新规定，它们将被禁止出口。

美国以国家安全担忧为由，将华为及其114家附属公司列入经济黑名单。这迫使许多美国和外国公司向美国商务部寻求特别许可证，以便向华为销售产品。

今日，美国商务部宣布将华为的临时许可再延长90天，推迟到2020年8月13日。