百度进军直播圈，李彦宏拿什么和抖音快手“拼刺刀”

继罗永浩、梁建章、董明珠之后，又一位企业大佬李彦宏高调宣布进军“直播圈”。

李彦宏直播开启10分钟，页面显示参与人数突破100万。直播结束时，这一数字超过了900万。

“我喜欢直播，喜欢这种不确定性。”李彦宏还追忆了自己的学生时代，“北大对我的影响很大，我从出生到上大学从没有离开阳泉，来到北大接触了各种各样的思想，你开始学会独立思考，我觉得反而学什么课不重要，学会独立思考的能力更重要。”

5月13日，百度刚刚披露了一揽子内容生态计划，表态将积极推进百度直播。随后，5月15日晚8点，百度宣布李彦宏开启直播首秀，携手“樊登读书”的创始人樊登，进行“家”与“书”的话题讨论。

李彦宏曾多次出现上阵为百度“代言”。2017年2月，李彦宏曾参与知名探险家贝尔·格里尔斯的户外探险节目《越野千里》；7月，为宣传百度无人驾驶项目，李彦宏亲自驾驶百度无车人“上五环”。

李彦宏每一次亲自站台，都代表着百度未来的方向，以及此业务在百度集团中的权重。

百度的直播“野心”

5月13日，百度刚刚披露了直播业务的战略方向，将拿出5亿补贴打造1000位明星主播，助力主播实现商业变现，增加流量曝光和粉丝沉淀，打造主播影响力。

百度执行副总裁沈抖表示，2020年将更积极地推进百度直播，百度直播集中体现了移动生态今年下半年的重点发展方向，即“人”与“服务”。

第二天，百度就宣布，百度CEO兼董事长李彦宏，将在5月15日晚8点开启他的直播首秀。李彦宏本人此次亲自站台，再为百度直播增加了权重。

百度直播的百度百科显示，百度直播致力于打造成最有价值的泛知识直播平台，帮助用户探索世界，分享乐趣并有所收获。与此同时，百度坚持将直播作为移动生态的基础设施能力，提升获取信息与知识的体验，进一步丰富与完善移动内容生态，继续成为人们获取信息与知识的第一入口。

事实上，百度对进军直播业务早已有布局。

百度直播其实早在一年多以前就已经上线。百度App、好看视频、全民小视频和百度贴吧等中均有百度直播的入口。主要内容主要为秀场模式，并不是重拳出击的状态，整体状态比较低调。

在百度官宣积极探索直播业务之前，今年4月13日-4月30日，百度直播相继推出一系列自制直播栏目试水。包括《地球漫游计划之云漫游》、行业达人直播秀《师傅请赐教》、直播辩论节目《超级对线》等。

后入场的百度，拿什么和抖音、快手比

2016年，抖音和快手横空出世。它们凭借主打移动设备端的理念和优秀推送算法，迅速地占领了行业生态链的顶层。

在两大高手决战紫禁之巅的同时，市面上络绎不绝出现着与他们或多或少相仿的产品，但大多都被使人所遗忘。就连依附于“流量之王”腾讯的微视，投入巨额补贴后也没有砸出多大的浪花。

在日活4亿用户的抖音和日活3亿用户的快手面前，拥有10亿用户体量的百度，能在直播大战中挣得一份足够大的市场份额吗？

百度的选择是避开抖音、快手的锋芒，更集中瞄准知识领域。

沈抖曾谈及百度直播与其他直播的差别，他解释，“百度直播聚焦信息和知识领域。百度具有搜索能力，用户通过搜索表达了自己的需要，百度直播可以根据用户需求组织相应的直播”。

他还表示，百度的核心是搜素引擎海量的数据库，在直播业务方面可以更好、更有针对性地满足直播用户的观看需求。“大数据与信息流的特性，能让百度更清楚的知道用户想看什么类型的直播内容。“另外一方面，则是百度现已拥有超过10亿规模的用户。“这些都是其他直播平台不具备的优势。“沈抖表示。

百度方面负责人曾向媒体透露，“对于百度而言，直播不单是个产品，更多是一种能力，未来并不排除推出独立App、在网页版百度上设立独立频道的可能”。

该人士还透露，“已经有很多机构和个人主播加入到百度直播，分布在百家号、好看等各个业务中。百家号已有的广告分润、付费专栏、电商带货、内容营销、付费圈子等各种变现方式，也会陆续同步复制到直播创作者中。”