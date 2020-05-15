三星公布Galaxy A21s完整配置：后置四摄+5000mAh电池

IT之家5月15日消息 三星今日在海外官网上宣布将推出一款A系列手机新品——三星A21s，并披露了该机的完整配置。

三星Galaxy A21s本质上是在Galaxy A21的基础上进行升级，包括相机部分、电池容量以及内存等。相机方面，A21s配备后置四摄模组，主摄像头为4800万像素，超广角镜头则为800万像素，还有一颗200万像素深度摄像头和一个200万像素微距摄像头；前置1300万像素相机，采用挖孔屏设计。此外，指纹模组位于机身背部。

其它方面，A21s采用6.5英寸的HD+显示屏，分辨率为1600 x 720像素，屏幕比例为20：9；该机配备5000毫安时电池（A21为4000毫安时），支持15W快充。芯片方面采用一颗主频2.0GHz的八核处理器，具体型号目前还没有公布。内存最高支持6GB版本，存储最高支持64GB版本。

IT之家了解到，三星已经表示该机将于6月19日开始接受预定，外观上新品将包括黑色、白色、蓝色和红色可供选择。虽然该机的价格还没有公布，但参考三星Galaxy A21的海外售价249美元（约合1768元），外媒称新机的价格不会有太大差距。目前，三星Galaxy A系列在海外市场，仍是最畅销的安卓手机系列之一。