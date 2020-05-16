Win10今年最重磅更新！Win10 2004正式版详尽体验

今年首个Windows 10正式版更新于近日上架MSDN，版本号最终确定为Build 19041.208（v2004），这是一个RTM版本，也就是送到OEM厂商压盘的正式版本，向用户正式推送的时候不会再有什么功能变化。按照微软的一贯逻辑，上半年更新多以添加功能为主，下半年更新则以修复Bug为主。因此2004版其实是增加了很多新的变化的。出于稳定性考虑，此次微软并未大张旗鼓地宣传，而是选择悄悄上架到MSDN。估计针对普通用户的大规模推送，怎么着也要等到5月28日以后了，这就来向大家介绍一下它有何新特性！

Win10 v2004正式版来了

1. Win10不再“卡”

Win10 v1903加入了一项增强型搜索，使得Win10的搜索能力大大加强。但同时也出现了CPU占比高、磁盘占用飙升等问题。

Win10 v2004引入了一项全新的硬盘负载检测机制，能够自动识别硬盘高峰使用时间，暂停或减缓Windows索引器工作。最直观一个表现，就是之前那种莫名其妙的硬盘灯狂亮现象将大为减少，尤其对那些暂时还没升级到SSD的机械硬盘用户来说，应该是个好消息。

全新的“自动避让”算法

2. 搜索面板小变化

搜索面板增加了一些新元素，最明显的就是“发生了什么”和“推荐”两个版块。其中“发生了什么”显示的是疫情通报，后续估计会走热点新闻的套路。而“推荐”则是自家的Chromium版Edge，当然不排除会有其他软件加入。

搜索面板的变化

值得一提的是，Win10的这个疫情通报整体设计可圈可点，采用的是数据+地图的展示方式，数据点大小直接代表了确诊人数多少，非常直观。默认会显示当前用户所处国家，当然你也可以手动选择其他国家的数据。

很直观的疫情实时通报

3. 新版小娜Cortana

Cortana变化明显，增加了很多对话逻辑，很多操作已经不像老版那样，动不动就要打开浏览器了。新界面采用的是分离式设计，用户可以像拖拽窗口一样，将小娜拖拽到屏幕上的任意位置。除此之外，全新小娜还增加了夜间模式支持，而在此之前……是不行的！

新版小娜现身（支持暗色模式!）

目前这一版本仅限于美国，如果你的区域选择不是“美国”，同时默认语言也不是“英语”的话，只能看到如下这个提示。当然和其他手机语音助理相比，现阶段的小娜依旧“很傻”！so，大家也不必过分眼气了。

新版小娜暂不支持中国

4. 开始菜单UI

Win10 v2004版并未加入传闻中的新版开始菜单，但UI配色已经有所改变。当你将微软Office组件固定到开始菜单时，会发现原本的图标底色已经不复存在，转而采用一种统一的黑灰调底色。特别是在配合全新的立体式图标时，整体视觉感更加协调。

新版开始菜单的一些小变化

5. 任务管理器新增“磁盘类型”

Win10 v2004在”任务管理器-性能”标签下，新增加了磁盘类型显示（HDD/SSD），方便用户直观地识别硬盘类型。

任务管理器新增加“磁盘类型”标识

6. 显示GPU温度

除了磁盘类型以外，GPU温度也是新版任务管理器的一个看点，能够直接给出显卡工作温度。不过目前这项功能覆盖还不很全面，AMD及集成显卡都不支持。即便是NV系的独立显卡，也需要对显卡型号、驱动版本、WDDM（需要升级到v2.4以上版本，通过Dxdiag查看）拥有很明确的要求。

任务管理器新增加的GPU温度提示

7. 安全模式新增Windows Hello支持

Win10 v2004优化了无密码登录体验，在“设置-账户-登录选项”标签下，可以看到新增加的“需要通过Windows Hello登录Microsoft账户”的选项。这项功能可让用户根据自身情况，决定是否启用Windows Hello（指纹、面部、虹膜、Pin等）来登录Win10系统。

此外安全模式也首次支持Windows Hello。

更优化的无密码登录体验

8. XBOX Bar新增社交面板

XBOX Bar新增加了社交面板，可以让用户在游戏之余，更方便地与好友沟通。此外新增加的“小组件商店”也算一个亮点，能够像应用商店一样自由下载组件。

更全面的XBOX Bar

9. 虚拟桌面重命名

虚拟桌面支持重命名，方便用户更直观地安排不同桌面任务，同时右键菜单也将同步这一变化，操作逻辑更加清晰。

虚拟桌面可以直接重命名

10. “UWP设置”增加光标速度

“控制面板”与“设置”的融合，直到今天也没有完成。在Win10 v2004的“设置-设备-鼠标”中，你会发现一项新增加的“光标速度”，其实就是之前控制面板里的“指针移动速度”

新增加的“光标速度”

11. 新版记事本

Win10 v2004采用了一套全新的记事本组件，和之前版本相比，新记事本提供了字体调节、行列位置标识、一键搜索、UTF8编码、未保存提醒（*）等功能。甚至可以让用户通过“设置-应用-应用和功能-可选功能”，自由卸载这一组件。换言之，如今的记事本已经彻彻底底，由原来的内置组件变成一款功能插件，随用随装！

新版记事本

记事本已经支持自由卸载

12. 蓝牙

Win10 v2004对原有蓝牙连接界面进行改造，新界面让连接更加简单快捷。除了通过快捷面板连接以外，也支持从通知中心进行连接。

更高效的蓝牙连接窗口

13. 磁盘清理

磁盘清理很长时间都是“强迫症”用户的必选功能，随着Win10“存储感知”一点点完善，“磁盘清理”的点开率也越来越低。在此次Win10 v2004版中，微软对其中一个关键问题进行了更新——将“下载文件夹”排除出默认清理列表，防止用户误删重要文件。

“新旧两代”磁盘清理合影

14. 完整版Linux子系统

从Win10 v2004开始，微软开始附带适用于Linux 2的Windows子系统（WSL2）。新架构采用完整的Linux内核，可以向开发人员提供了更快的文件系统性能及开发体验。后续微软还会将其加入自动更新，这样就可以让Windows Linux子系统时刻保持最新状态。

全新的Linux子系统

15. 游戏方面改进

Win10 v2004也优化了游戏方面的表现，通过提高多显示器刷新率，有效杜绝两台显示器之间因为移动窗口而导致的卡顿（WDDM 2.7）。同时全新的DirectX 12 Ultimate，还引入光线追踪Raytracing 1.1支持。允许游戏引擎根据渲染需要，加载光线跟踪着色器（非预先定义），以便更高效地利用显卡资源，提高帧率。

“光追”效果

16. 网络面板

网络面板类似于之前的Windows Hello，将多个页面整合到一起，一方面可以节省空间，另一方面整个页面也将变得更加一目了然。

更方便的“网络状态”

17. 听写支持更多语言

“听写”（Win+H）支持更多语言，除了默认的中文和英语（美国）之外，现在还支持英语（加拿大）、英语（英国）、英语（澳大利亚）、英语（印度）、法语（法国）、法语（加拿大）、德语（德国）、意大利语（意大利）、西班牙语（西班牙）、西班牙语（墨西哥）、葡萄牙语（巴西）等多国语言。此外“语言”设置面板也有变化，更直观也便于操作了。

听写面板

新版语言面板

18. 未关闭UWP应用重启自动启动

macOS有一项功能，可以在重启系统后，自动启动之前没有关闭过的应用，Win10 v2004加入了这项功能。

在“设置-账户-登录选项”中，可以看到两个新增加的选项，分别对应于“重启UWP应用“（注销时自动保存可重启的应用，并在登录后重启这些应用）和”重启桌面程序“（更新或重启后，使用我的登录信息自动完成设备设置）。功能开启后，Win10会在注销、重启Windows系统时，自动启动之前没有关闭过的程序，以方便用户快速接续之前的工作。

重启后自动启动未关闭应用

19. 更新限流

Win10更新会占用大量的时间与带宽，这对于移动端用户并不是什么好事。之前老版Win10为了解决这一问题，特意在“设置-传递优化-高级选项“中加入一项流量上限设置，一旦流量达到上限，即会自动暂停更新下载。

Win10 v2004在原有百分比限流基础上，又增加了一个绝对值限制。用户可以直接输入带宽上限（Mbps），以便适合更多的操作环境。

更新限流

20. PUA保护

Win10 v2004新增一项安全设置——不受欢迎程序（PUA），这项新功能位于“安全中心-应用和浏览器控制-基于声誉的保护-阻止可能不需要的应用”中。开启后，Windows会自动检测并阻止广告软件、加密币挖矿程序、捆绑垃圾程序的运行，此外浏览器下载时也会扫描。

新增PUA保护

21. 沙盒更新

“沙盒”（Windows Sandbox）是Win10自带的一套简易虚拟机，可以为用户提供一个安全可靠的模拟测试环境。Win10 v2004对沙盒进行更新，新沙盒拥有更为强大的兼容性能，可以直接使用宿主机音响及麦克设备。同时2004版还增加了两套全新的快捷键，分别是：Ctrl+Alt+Pause（最大化/还原窗口）和Shift+Alt+Home（调出任务管理器）。

沙盒模块更新

22. 更多内置组件可卸载

在Win10 v2004中，类似Windows Media Player、Microsoft画图、Windows传真和扫描等一些过时模块，已经在“设置-应用-应用和功能-可选功能”中卸载。此外类似步骤记录器、无线显示器、WordPad、Windows Hello人脸这些日常点击率不高的模块，也能根据需要删除。

内置组件卸载页面

23. 云下载

传统系统安装，需要准备系统镜像（.iso）、启动U盘等设备，对于普通用户来说并不友好。Win10 v2004增加了一项云下载（云安装）功能，可以自动从云端下载最新的Win10安装镜像，以完成系统安装。整个过程和之前的系统重置非常相似，首先点击“设置-恢复-重置此电脑”，然后就可以在二级页面看到这项新增加的功能了。不过由于整个过程要下载一套Win10镜像，因此要求硬盘至少要预留4GB以上空闲空间。

新增加的“云下载”功能

24. 不再提供32位系统支持

新版Win10在硬件兼容上与旧版差距不大，但新增加了包括Ryzen 4000（AMD）在内的新CPU支持。不过从这个版本开始，微软将不再向OEM厂商及开发者提供32位Win10系统，这也就意味着，Win10从这一代开始将正式步入全64位时代。当然出于其他方面的考虑，零售版32位还在支持之中。但最终32位CPU将不再得到厂商支持，从而退出桌面历史平台。

未来Win10将不再提供32位支持

写在最后

除了上面提到的这些改变以外，Win10 v2004 RTM也有一些值得我们关注的细节。首先Chromium版Edge并未出现在新版Win10中，而是需要用户手工下载。其次内置组件还是旧版居多，包括很多已经使用新图标很久的模块，装好Win10 v2004后依旧需要进入应用商店手工更新一回。再有就是之前泄露过的新版计算器（带有“绘图模式”）和新版日历，也没有在新版中出现。这多少有些令人遗憾，毕竟新版的颜值和体验感还是很不错的（https://www.pconline.com.cn/win10/1328/13286664.html），这次缺席的确有些意外！

之前备受好评的新版”日历”，此次并未出现在RTM中

当然不可否认，微软此次推出的Win10 v2004在整体表现上还是不错的，变化多、流畅度也高。经过这几天的使用，也没有发现什么明显的Bug。不过考虑到著名的“Win10更新定律”，依旧不推荐主力机用户现在就来更新这个版本。如果后续两三周内没有爆出大的问题，大家就可以放心大胆地尝鲜了！