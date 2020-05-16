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福特Mustang Mach-E电动汽车充电速度高于预期，后轮驱动版快30%

2020/5/16 6:35:50来源：TechWeb作者：辣椒客责编：懒猫评论：

5月16日消息，据国外媒体报道，福特汽车今日宣布，他们所推出的Mustang Mach-E电动汽车，在实际测试中的充电速度，快于他们此前的预期，后轮驱动版充电速度比之前预期快30%

福特此前曾宣称，在150 kW的快充站，后轮驱动版Mustang Mach-E 10分钟充的电，可供这一款电动汽车行驶47英里（75.64公里）。

但福特周五宣布，Mustang Mach-E电动汽车的实际充电速度，快于他们此前的预期。一辆加长续航电池的后轮驱动版Mustang Mach-E，在美国一个电气化直流快速充电站，在约10分钟里平均充的电可行驶61英里（约98.17公里），较最初预计的提高了约14英里，也就是提高约30%。

福特还透露，采用加长续航版电池的全轮驱动版Mustang Mach-E，预计在约10分钟时间里充的电，平均可以行驶52英里，也就是83.69公里。

福特方面还表示，无论是后轮驱动版还是全轮驱动版的Mustang Mach-E，将电量从10%提高到80%，在电气化的快速充电站需要约45分钟。

此外，福特汽车电气化的负责人表示，Mustang的用户喜欢更开阔的道路，更少的充电时间以享受更多的乐趣，他们的首要任务就是使Mustang Mach-E电动汽车的充电速度更快，他们正继续与供应商合作，确保有更多的充电点，进而使充电更容易。

福特Mustang Mach-E电动汽车补贴前的售价为43895美元，计划2020年年底开始量产，10月份开始在欧洲和美国市场交付。

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关键词：福特

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