可穿戴设备生产商Fitbit拟生产呼吸机以治疗新冠患者

北京时间5月16日凌晨消息，可穿戴设备生产商Fitbit CEO詹姆斯·帕克（James Park）表示，该公司正在转变供应链以生产用作紧急用途的呼吸机。



帕克表示，Fitbit将在未来几天向美国食品和药物管理局（以下简称“FDA”）提交技术计划，该公司的一个团队向麻省总医院（Massachusetts General）和俄勒冈健康与科学大学（OHSU）等机构的急诊室医生进行了咨询，随后开始致力于呼吸机相关工作。

“人们很担心呼吸机短缺的问题，而我们意识到自己的供应链中已有专业技术。”帕克说道。

在美国，3月有些州的医院面临着呼吸机严重短缺的困境，当时医院紧急采取行动以治疗第一批新冠病毒重症患者。但据外媒报道，随着各行各业响应特朗普总统和其他领导人的要求来增产呼吸机，美国现正面临着呼吸机过剩的问题。此外，最近的一些医学研究表明，呼吸机在预防新冠病毒患者死亡方面的效果不是很好，这就促使有些医生倾向于采取侵入性较小的措施。

不过，一旦美国重启经济以后新增感染病例再次激增，那么呼吸机需求就可能回升。帕克称，该公司将生产呼吸机来满足美国和世界各国的需求。

“我认为我们的优势之一是拥有基础设施和制造能力。”帕克说道。“我们的（可穿戴）设备年产量已达1000万，并计划利用这种优势来交付任何数量的产品。”

Fitbit去年11月宣布作价21亿美元出售给谷歌，这项交易目前仍在接受审查。在达成该交易之前，该公司已经售出超过1亿的健身追踪设备及其他可穿戴设备。

Fitbit很快就将根据FDA的“紧急使用授权”（Emergency Use Authorization）规定向其提交计划，这将使其设备可被用于治疗新冠病毒患者。该公司发言人称，一旦计划获批，该公司将与中国台湾地区的一家现有供应商合作生产呼吸机。

帕克表示，他计划生产“最先进的”紧急使用呼吸机，并以“较低的”价格出售。高级呼吸机的价格在2万美元到5万美元之间，但有些专为治疗新冠病毒患者开发的替代品只有基本功能，其价格通常会低得多。

对Fitbit来说，生产呼吸机只是临时的短期业务，并不意味着该公司有兴趣长期生产尖端医疗设备。帕克表示：“我们不计划将此作为一项永久性业务。”