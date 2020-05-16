美股微涨，京东股价创新高，富士康业绩预期惨不忍睹

北京时间5月16日消息，市场对重启经济以及疫苗开发进展的信心，拉动美股今天收涨。截至收盘，道指涨60.08点，涨幅为0.25%，报收23685.42点；标普500指数涨11.2点，涨幅为0.39%，报收2863.70点；纳指涨70.84点，涨幅为0.79%，报收9014.56点。

▲ 纳指微涨70.84点

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书涨1.97%，亚马逊涨0.88%，苹果跌0.59%，NetFlix涨2.77%，Alphabet涨1.26%，微软涨1.46%。

中国主要科技股全线上涨，网易涨0.64%，爱奇艺涨2.69%，拼多多涨0.76%，微博涨1.48%，腾讯音乐涨0.59%，阿里巴巴涨1.18%，京东涨3.86%，趣头条涨2.07%。

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：蛋壳公寓（涨24.8%），正保教育（涨15.87%），信而富（涨13.51%），新氧（涨8.71%），搜狐（涨6.97%），人人公司（涨5.08%），虎牙（涨4.83%），斗鱼（涨4.68%），老虎证券（涨4.53%），360金融（涨3.56%），搜狗（涨2.93%），云集（涨2.82%），欢聚集团（涨2.81%），富途控股（涨2.74%），金山云（涨2.71%），前程无忧（涨2.5%），新浪（涨2.35%），小牛电动（涨2.26%），网易有道（涨2.23%），触宝（涨2.22%），无忧英语（涨2.08%），猎豹移动（涨2.0%），信也科技（涨1.91%），荔枝（涨1.79%），携程网（涨1.44%），跟谁学（涨1.43%），58同城（涨1.23%），迅雷（涨1.16%），宜人贷（涨1.1%），如涵控股（涨1.06%），唯品会（涨0.9%），寺库（涨0.77%），中通（涨0.69%），趣店（涨0.61%），好未来（涨0.43%），微贷网（涨0.01%）。

与上一交易日持平的公司包括：品钛、易车网、蘑茹街、乐居、途牛、凤凰新媒体。

下跌的公司包括：世纪互联（跌0.18%），中芯国际（跌0.25%），兰亭集势（跌0.4%），乐信（跌0.48%），哔哩哔哩（跌0.48%），流利说（跌0.57%），华米（跌0.76%），1药网（跌0.92%），亿航（跌1.04%），陌陌（跌1.05%），汽车之家（跌1.35%），达内科技（跌1.35%），优信（跌1.46%），房天下（跌1.51%），新东方（跌1.95%），500彩票网（跌2.0%），宝尊电商（跌2.21%），百世（跌2.29%），蔚来（跌2.32%），团车（跌2.68%），UT斯达康（跌3.33%），云米（跌3.38%），金融界（跌4.11%），小赢科技（跌5.24%），简普科技（跌11.83%），嘉楠科技（跌26.47%）。

营收、利润双双超过预期，京东股价上涨3.86%

由于疫情期间用户增长，京东昨晚发布了业绩好于预期的第一季度财报，京东股价创下新高。京东营收增长21%至206亿美元，但利润下跌15%至每股28美分。华尔街对这两个数据的预期分别是193亿美元和10美分。京东预计第二季度营收将介于253亿至275亿美元之间，增幅介于20%至30%之间。今天常规交易中，京东股价上涨1.89美元，涨幅为3.86%，报收于50.85美元。第一季度末京东年度活跃用户为3.874亿，比上年同期增长25%，手机活跃用户增长46%。今天股价上涨，使得京东股价接近，有时甚至略高于2018年初的有史以来高点。今年以来，京东股价上涨了42%。在网络零售以及向第三方提供的物流服务增长驱动下，京东经营费用增长20%至1750亿美元。过去数年，京东每季度都实现了两位数的增幅。

中国电商行业复苏拉动阿里股价涨逾1%

中国国家统计局星期五发表报告称，4月份实物商品电商销售额增长16%，高于3月份的11%和1、2月份的3%。Raymond James分析师亚伦·凯斯勒（Aaron Kessler）星期五发表投资报告称，“根据这一数据，我们增强了对阿里巴巴6月份季度业绩预期的信心。我们维持对阿里巴巴股票‘强烈买入’的评级。”阿里巴巴计划5月22日股市开盘前发布3月份季度财报。分析师预期，阿里巴巴营收将增长9%至152亿美元，调整后每股收益将减少34%至85美分。昨晚，京东发布了营收、利润双双超过分析师预期的第一季度财报。今天京东股价上涨3.9%。今天常规交易中，阿里巴巴股价上涨2.38美元，涨幅为1.18%，报收于203.68美元，高于50天和200天均线。阿里巴巴股价在1月13日达到231.14美元的有史以来新高，然后在3月中旬跌至6个月低点。阿里巴巴上个月宣布未来3年将对云服务业务投资280亿美元。与亚马逊相似，阿里巴巴在大举进军食品领域，日趋重视实体零售业务。今年以来，阿里巴巴股价下跌约5%。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：GoPro（涨8.86%），Pinterest（涨6.92%），英伟达（涨5.73%），Spotify（涨4.45%），zoom（涨4.12%），爱立信（涨3.57%），Adobe（涨2.79%），Salesforce（涨2.59%），惠普公司（涨2.41%），Zynga（涨2.03%），Groupon（涨1.88%），Lyft（涨1.55%），Twitter（涨1.54%），LendingClub（涨1.5%），摩托罗拉系统（涨1.37%），Yelp（涨1.35%），动视暴雪（涨1.32%），Box（涨1.06%），Snap（涨1.0%），思科（涨0.96%），诺基亚（涨0.88%），艺电（涨0.86%），PayPal（涨0.76%），戴尔科技（涨0.55%），索尼（涨0.55%），VMware（涨0.49%），Fibit（涨0.31%），eBay（涨0.18%），SAP（涨0.07%），IBM（涨0.03%），甲骨文（涨0.02%）。

与上一交易日持平的公司包括：速汇金。

下跌的公司包括：特斯拉（跌0.52%），AMD（跌0.57%），iRobot（跌0.77%），黑莓（跌0.9%），Uber（跌0.98%），Slack（跌1.04%），英特尔（跌1.35%），博通（跌2.32%），西部数据（跌2.8%），美光科技（跌2.89%），恩智浦（跌3.36%），赛门铁克（跌4.32%），高通（跌5.13%）。

富士康业绩预期惨不忍睹

富士康预计6月份季度业绩会相当疲软，这意味着其最大客户的业绩也好不到哪里去。由疫情带动的企业和计算产品需求，使得富士康营收将只降低温和的“一位数”。富士康星期五晚些时候表示，包括iPhone在内的消费类业务，将下降至少15%，高于3月份季度14%的降幅。相比之下，苹果iPhone和iPad业务营收下降了7.2%。虽然苹果是富士康最大客户，贡献了约半数营收，但并非是唯一客户，富士康还有其他客户。让富士康略感欣慰的是服务器、PC、网络设备、数据中心和其他企业产品需求的快速增长。6月份季度计算部门营收将增长至少15%，虽然增幅相当高，但只占到营收的21%。企业产品部门销售将增长逾10%，但只占到总营收的24%。最近发布财报时，苹果至少10年来首次没有披露当前财季业绩预期。富士康对业绩的预期，使得外界可以对苹果不敢预期的业绩有一定了解。今天常规交易中，苹果股价下跌1.83美元，跌幅为0.59%，报收于307.71美元，盘后交易中，苹果股价一度下跌0.63美元。

反垄断诉讼消息打压谷歌母公司股价盘后一度下跌1.69%

星期五晚些时候《华尔街日报》援引消息人士的话刊文称，美国司法部和多个州的总检察长在推动对谷歌母公司Alphabet提起反垄断局诉讼的计划。据悉，他们最早可能在今年夏季提起诉讼。TheStreet去年12月刊文称，监管风险是Alphabet在2020年面临的三大挑战之一。过去约一年来，美国司法部和美国联邦贸易委员会一直在就消费者隐私和数据收集等问题，对Alphabet和其他科技巨头展开调查。《华尔街日报》称，司法部对Alphabet调查的重点是，谷歌是否利用在搜索领域的主导地位打压竞争对手。多名州检察长去年9月开始联手调查Alphabet。他们调查的主要问题是，谷歌是否利用对广告市场和搜索流量的控制，从事损害消费者利益的行为，并已经掌握了谷歌限制消费者选择权、遏制创新、侵犯用户隐私、控制网络信息流动和传播的证据。除在美国受到调查外，Alphabet最近数年还因违反反垄断法律在欧洲被课以重罚。去年11月，欧盟委员会开始调查谷歌收集用户数据的行为。Alphabet曾表示，它将配合联邦和州政府对其业务的调查。今天常规交易中，Alphabet股价上涨17.06美元，涨幅为1.26%，报收于1373.19美元，盘后交易中一度下跌23.19美元，跌幅为1.69%。