谷歌 Chrome 标签组功能将于下周上线

谷歌方面宣布，经过 19 个月的开发，其计划于下周发布的 Chrome 稳定版本中上线“标签组”功能。该功能将在所有受支持的桌面平台（包括 Chrome OS、Windows、Mac 和 Linux 操作系统）上可用，Android 版本的 Chrome 尚未获得此功能。

据介绍，标签组是一套管理 Chrome 标签页的进阶新功能，可以帮助用户系统化管理标签页。用户只需单击鼠标右键，即可将选项卡分组在一起，并用自定义名称和颜色对其进行标记。将选项卡组合在一起后，用户可以在选项卡条上移动它们并对其重新排序。

Chrome 用户体验工程师 Edward Jung 在公告中解释道，“我们测试了标签组已有几个月了，并且我们正在寻找新的方法来保持井井有条。通过我们自己的用法和早期用户研究，我们发现有些人喜欢按主题对 Chrome 标签进行分组。例如，如果您正在从事多个项目，或者正在浏览多个购物和评论网站，它会有所帮助。 ”

用户可以根据任务紧急程度对标签进行分类，也可以通过网页类型来分类。同样，标签组也可以帮助用户跟踪某些任务的进度。此外，用户还可以为标签组命名，以及调整标签组颜色。标签组是可自定义的，因此用户可以决定如何使用它们。Edward Jung 举例称，“你可以将表情符号用作组名。可按主题、紧迫性、进度等对标签进行分组，如何对它们进行分组取决于你自己。”

在未来几周内，标签组也很有可能会进入其他基于 Chromium 的浏览器。目前，标签组功能可在最新版本的 Google Chrome Beta 中进行预览。如果在 Chrome 浏览器 Beta 中看不到标签组的话，可尝试重新启动浏览器。