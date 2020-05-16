内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Mac之家>Mac应用

谷歌 Chrome 标签组功能将于下周上线

2020/5/16 8:31:23来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：微尘评论：

谷歌方面宣布，经过 19 个月的开发，其计划于下周发布的 Chrome 稳定版本中上线“标签组”功能。该功能将在所有受支持的桌面平台（包括 Chrome OS、Windows、Mac 和 Linux 操作系统）上可用，Android 版本的 Chrome 尚未获得此功能。

image.png

据介绍，标签组是一套管理 Chrome 标签页的进阶新功能，可以帮助用户系统化管理标签页。用户只需单击鼠标右键，即可将选项卡分组在一起，并用自定义名称和颜色对其进行标记。将选项卡组合在一起后，用户可以在选项卡条上移动它们并对其重新排序。

Chrome 用户体验工程师 Edward Jung 在公告中解释道，“我们测试了标签组已有几个月了，并且我们正在寻找新的方法来保持井井有条。通过我们自己的用法和早期用户研究，我们发现有些人喜欢按主题对 Chrome 标签进行分组。例如，如果您正在从事多个项目，或者正在浏览多个购物和评论网站，它会有所帮助。 ”

用户可以根据任务紧急程度对标签进行分类，也可以通过网页类型来分类。同样，标签组也可以帮助用户跟踪某些任务的进度。此外，用户还可以为标签组命名，以及调整标签组颜色。标签组是可自定义的，因此用户可以决定如何使用它们。Edward Jung 举例称，“你可以将表情符号用作组名。可按主题、紧迫性、进度等对标签进行分组，如何对它们进行分组取决于你自己。”

image.png

在未来几周内，标签组也很有可能会进入其他基于 Chromium 的浏览器。目前，标签组功能可在最新版本的 Google Chrome Beta 中进行预览。如果在 Chrome 浏览器 Beta 中看不到标签组的话，可尝试重新启动浏览器。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌Chrome

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    