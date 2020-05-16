太激进了！上游 Linux 开发者反对“-O3”级别的内核优化

WireGuard 作者 Jason A. Donenfeld 上周向 Linux 内核提交了一个补丁，他建议在使用新发布的 GCC 10 编译器或更高的版本时，将内核的默认编译优化级别由 -O2 设置为 -O3。

Jason 解释道，GCC 10 对 -O2 进行了改进，以便在使用 -flto 时缩短编译时间，不过这似乎是以牺牲性能为代价来实现的。而现在的 -O3 优化不存在和 10 年前同样的 bug，所以当 gcc >= 10 时，他提交的补丁会将 Linux 内核的编译优化默认设置为 -O3 级别。

对于这个提交，部分开发者表示有兴趣支持 -O3 优化级别的子集功能，甚至探索 -Og 级别的优化，并努力缩短构建内核花费的时间，以便于测试。

不过总体看来，将内核默认编译优化级别设置为 -O3 的提案遭到了广泛的反对，因为这不一定会让内核变得更快，反而有可能会引入因优化而导致出现的特殊特性，甚至会产生让代码变得更慢的地方。

Linus Torvalds 也进行了表态，他不认为这是一个明智的想法，尤其是GCC -O3 级别的优化有时会导致出现问题。

GCC 开发者 Richard Biener 也写道，他不建议在内核中使用 -O3 级别的优化。他曾经提出使用 feedback/profile-driven 的数据让编译器做出更好优化决策的想法，但这会是一个非常庞大的任务，需要为 FDO 收集到足够的数据才能体会到方便之处。

因此，至少目前来看，Linux 内核似乎不会追求这种更具侵略性、更激进的编译器优化级别。